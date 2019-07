Beim Rundgang wird sofort klar, dass Hiltraud Hotschewar durch und durch für ihren Garten brennt. Hier zupft sie störendes Unkraut heraus, dort sieht sie einen Ast, der sich schwer Richtung Boden neigt. „Das war der Starkregen, den Ast muss ich nachher hochbinden“, sagt sie. „Und in das Beet da hinten sollte ich auch mal wieder und die Korkenzieherhasel müsste dringend geschnitten werden!“

Gartenarbeit ist für Hiltraud Hotschewar keine Last. Sie sieht darin etwas Meditatives. | Bild: Kirsten Johanson

Früher hat sie in der Klosterschule Mathe unterrichtet

Ihre 82 Jahre sind der Dame nicht anzusehen. Sie trägt ein bedrucktes T-Shirt, das sie in New York gekauft hat, und ihre Füße stecken in Gartenclogs. Der fast 1100 Quadratmeter große Garten liegt in Walbertsweiler. „Ich habe 1977 hier gebaut und das Ganze war damals nicht mehr als ein Acker“, erzählt die pensionierte Lehrerin, die aus Oberbayern stammt und früher in der Klosterschule Wald Mathe unterrichtet hat.

Pfingstrose zog aus Bayern mit um

„Die Pfingstrosen habe ich noch aus Bayern mit nach Walbertsweiler gebracht. Den Garten habe ich komplett selber angelegt, obwohl ich anfangs keine Ahnung hatte. Ich habe auch nicht vorausschauend bedacht, wie groß die Pflanzen mit der Zeit werden.“ Einen Gartenplaner heranzuziehen, kam nicht in Frage. „Der Garten hat sich so entwickelt – bei mir ist nichts beabsichtigt.“

Die Hobbygärtnerin hat Rosen mit Lavendel kombiniert. | Bild: Kirsten Johanson

Hohe Bäume beschatten Grundstück

Es ist zwar erst 9 Uhr, doch die Sonne brennt schon kräftig. Da hohe Bäume Teile des Grundstücks beschatten, sind die Temperaturen im Schatten angenehm. Der heiße Sommer im vergangenen Jahr habe den Rasen ramponiert, entschuldigt sie die Flecken im nicht ganz so perfekten Gras. Das Rasenmähen und Umsetzen des Komposts übernimmt inzwischen der Nachbar, zum Bäumeschneiden kommt einmal im Jahr ein Gärtner – doch sonst erledigt die Hobbygärtnerin alles allein. „Nur auf Leitern klettere ich nicht mehr!“

Ihr Spitzname ist Gärtner Pötschke

Ihr Spitzname: Gärtner Pötschke, benannt nach dem Gartenhandel, bei dem sie öfter Sämereien bestellt. „Es fällt wirklich sehr viel Arbeit an, ich könnte Tag und Nacht durcharbeiten, aber ich bin ja nicht verrückt“, lacht sie und fügt hinzu: „Gartenarbeit ist mir aber keine Last. Sie hat etwas Meditatives, man wird innerlich ruhig.“ Hinzu kommt, dass sie Gemüsesetzlinge, alle Einjährigen und noch viele weitere Pflänzchen aus Samen heranzieht, ob Paprika, Sellerie oder Tomaten, Männertreu oder Fleißiges Lieschen. „Beim Pikieren habe ich eine Engelsgeduld!“ Akelei, Stockrosen, Barlach und Mohn samen sich dagegen selber aus. „Hier muss ich manchmal Einhalt gebieten.“

Überall im Garten: Fingerhut, hier mit Goldgarbe, auch gelbe Schafgarbe genannt. | Bild: Kirsten Johanson

Fingerhut spielt eine wichtige Rolle

Die Gartenränder sind von immergrünen Bodendeckern, Gehölzen und Bäumen gesäumt, darunter Kirschlorbeer, Buchs, eine Nordmanntanne, Birken, Pfaffenhütchen, Holunder und Heckenrosen. Vor dem Haus leuchtet Islandmohn in einem kräftigen Orange, weiße, handtellergroße Pfingstrosen grüßen über den Zaun hinweg, ebenso Edeldisteln und einige rosa Fingerhüte. Digitalis, so der botanische Name für Fingerhüte, spielen im Garten von Hiltraud Hotschewar eine Hauptrolle. Ein ganzes Rundbeet ist den eleganten Stauden gewidmet, deren filigrane Zeichnung im Blüteninnern fasziniert.

Pfullendorf Serie „Mein Garten“: Wir suchen Gartenfreunde, die uns ihr grünes Paradies zeigen Das könnte Sie auch interessieren

Walnussbaum liefert kistenweise Nüsse

Hinter dem Fingerhut-Beet erhebt sich ein Walnussbaum. „Als ich ihn gepflanzt habe, war er etwa so groß wie ich“, erzählt Hotschewar. Heute hat der Baum vier Stämme und eine mächtige Krone. „Letztes Jahr gab es kistenweise Nüsse. Der Baum wirft unbeschreiblich viel Laub ab, aber das kann ich nicht auf den Kompost werfen, es hat zu viel Gerbsäure.“ Vor einigen Jahren musste ein Baumspezialist den Baum allerdings mit einer Metallstange fixieren, da er auseinanderzufallen drohte.

Weinstöcke und Mini-Kiwi

In Terrassennähe gedeihen Weinstöcke, zu deren Füßen Rosen wachsen, eine Deutzie und auch eine Mini-Kiwi. „Man braucht eine weibliche und eine männliche Pflanze. Die Früchte sind kleiner als normale Kiwi, werden mit Schale gegessen und sind wunderbar süß!“

Alle Salatpflänzchen hat die Hobbygärtnerin aus Samen selbst gezogen. | Bild: Kirsten Johanson

Über Salat freuen sich die Nachbarn

Ein großes Gartenstück ist dem Anbau von Kräutern und Gemüse gewidmet. Hier befinden sich auch drei Komposthügel in verschiedenen Verrottungsstadien. „Ich nenne es meine Landwirtschaft“, lacht Hotschewar. Mit dem vielen Salat kann sie die ganze Nachbarschaft versorgen. Außerdem gedeihen hier Kartoffeln, Zwiebeln, Rote Beete, Kohlrabi und Brokkoli. Kürbis und Zucchini wachsen auf dem Kompost. Obst gibt es auch jede Menge: Äpfel, Pflaumen, Zwetschgen, Erdbeeren, Brombeeren, Johannis-, Aronia- und Maibeeren. Letztere erinnern geschmacklich an Heidelbeeren.

Zart sind die Blüten der weißen und violetten Wiesen-Glockenblumen (Campanula patula). | Bild: Kirsten Johanson

Ein Schwimmteich – das wär‘s noch!

Hiltraud Hotschewar ist mit ihrem grünen Paradies mehr als zufrieden. Doch würde die Gartenfee ihr einen Wunsch erfüllen, ließe sie sich einen Schwimmteich herbeizaubern.

Das größte Glück „Wenn im Frühling die Starenvilla in der Birke bezogen wird, wenn Rhododendron und Pfirsich zu blühen beginnen.“

Pflanztipp „Ein Nussbaum in der Nähe des Schlafzimmerfensters hält Stechmücken ab! Zudem richte ich mich nach dem Mondkalender, vor allem beim Aussäen. Die Samen keimen dann schneller.“