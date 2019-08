„Unser Garten ist neben ein paar anderen Hobbys das Wichtigste für meinen Mann Rudi und mich. Hier können wir uns entspannen und wohlfühlen“, erklärt Helga Jung. Ihre anderen Hobbys sind Basteln, Nähen, Filzen und Stricken. Ob Wollsocken oder Weihnachtsengel, Herbstgestecke oder Babybodys – Helga Jung legt eine beeindruckende Kreativität an den Tag, die sie auch in ihrem Garten auslebt.

Dekoration mit viel Liebe zum Detail

Das mit dem Entspannen ist allerdings so eine Sache, denn Arbeit macht der 950 Quadratmeter große Garten nicht gerade wenig. Schon allein das Schneiden der Thujahecke nimmt viel Zeit in Anspruch – und was aussieht, wie mit Zirkel und Lineal getrimmt, haben die Eheleute Freihand geschnitten. „Kürzlich haben wir unseren Freisitz neu gestaltet.“ Der Sitzbereich liegt geschützt zwischen Hibiskus und Korkenzieherhasel, der Boden ist passend zum Gartenmöbel mit grau gestrichenem Holz bedeckt, an einem alten Zaunelement aus rostigem Metall sind Dekoobjekte befestigt. Die Flatterbänder im Baum, die Polster der Gartenstühle und die Blühpflanzen sind farblich aufeinander abgestimmt.

Gerne blättert Helga Jung in Gartenzeitschriften, um sich Ideen zu holen. Den gemütlichen Sitzplatz hat sie neu geschaffen. | Bild: Johanson, Kirsten

Edeldisteln ziehen viele Insekten an

Viele rosa und violette Bauernhortensien gedeihen im Garten, aber auch pinkfarbener Phlox und zartlila Funkien, dunkelrote Stockrosen, Blaukissen, Fette Henne, Glockenblumen und Polsternelken. Schön anzusehen sind auch die Edeldisteln: Die stacheligen Köpfchen der blauviolett blühenden Kugeldistel werden von Bienen, Hummeln und anderen Insekten umschwärmt. Den Lavendel hat Helga Jung gerade geerntet. „Ich trockne ihn und fülle damit Lavendelkissen.“

Auf den Kugeldisteln (Echinops) tummeln sich zur Blütezeit unzählige Hummeln, Bienen und andere Insekten. Edeldisteln wurden 2019 zu den Stauden des Jahres gekürt. | Bild: Johanson, Kirsten

Statt Kissenbezüge Pfennigkraut und Fleißiges Lieschen

Hier ein bepflanzter Nachttopf, dort flatternde Seidenbänder im Baum, eine alte Suppenkelle und nostalgische Klappläden aus Holz – in jedem Winkel des Grundstücks gibt es etwas zu entdecken, denn das Dekorieren macht Helga Jung viel Spaß. Ein Nachtschränkchen, das ihr Mann schon wegwerfen wollte, kam im Garten zu neuen Ehren. In der Gesellschaft einer Milchkanne und eines Schleifsteins fühlen sich mittlerweile Fleißiges Lieschen und Pfennigkraut auf dem Möbelstück wohl. Wo früher womöglich mal Kissenbezüge untergebracht waren, sind nun Holzscheite dekorativ aufgeschichtet.

Das Nachtschränkchen konnte Helga Jung gerade noch vor dem Sperrmüll retten. In der Schublade wächst nun Pfennigkraut. | Bild: Johanson, Kirsten

Abbruchsteine werden zur dekorativen Backsteinmauer

Ihr neuestes Werk ist eine rustikale Mauer aus Backsteinen, in die ein altes Sprossenfenster eingesetzt wurde. Auf dem Fensterglas steht der Spruch: „Komm in meinen Garten, ich möchte, dass meine Blumen dich kennenlernen.“ „Die Abbruch-Steine lagerten jahrelang neben unserem Gewächshaus. Für den Spruch auf dem Fensterglas habe ich am PC eine schöne Schriftart ausgesucht, entsprechend groß ausgedruckt, von hinten als Schablone gegen das Glas geklebt und das Ganze mit einem wasserfesten Lackstift sozusagen abgepaust.“

Eine Backsteinmauer mit Sprossenfenster als Deko-Element: Auf das Glas hat Helga Jung mit Lackfarbe einen Spruch geschrieben. | Bild: Johanson, Kirsten

Wo sich Helga Jung Inspiration her holt

Helga Jung setzt ihre kreativen Ideen mit Leidenschaft in Haus und Garten um. Der Brunnen mit Gießwasser ist mit abgesägten Strommasten aus Holz verkleidet. Dekorative Bündel und Kugeln fertigt sie aus Weidenruten, Klematisreben und Hopfenkraut selber an. Woher sie die vielen Ideen nimmt? Einige stammen aus Gartenzeitschriften, andere schnappt sie in anderen Gärten auf, erzählt sie. Außerdem habe sie eine App, die ihr stets neue Inspiration liefere.

Aus Weidenruten und Waldreben fertigt Helga Jung dekorative Kugeln und Büschel. | Bild: Johanson, Kirsten

Buchsbaumzünsler bereitet der Hobbygärtnerin Sorgen

Sorgen bereitet Helga Jung derzeit vor allem der Buchsbaumzünsler. An sich sei sie eine Frohnatur, doch wenn sie an die gefräßigen Raupen des Kleinschmetterlings denke, zerreiße es ihr fast das Herz. „Wir haben 35 Buchskugeln rund ums Haus, die ich alle selber gezogen habe. Und fast alle haben den Buchsbaumzünsler, das tut sehr weh. Aus einem Buchs habe ich kürzlich 200 Raupen herausgelesen“, erzählt sie. Mit einer Mischung aus Backpulver und gesiebter Asche versuche sie nun, dem Schädling den Garaus zu machen.

So kann man Basilikum aus Ablegern selber ziehen

Beachtlich sind auch Gewächshaus und Nutzgarten, denn hier gedeihen jede Menge Kräuter und Gemüse: Schnittlauch, Dill, Salbei, Thymian, verschiedene Salate, Zucchini, Kohlrabi, Spinat, Tomaten, Rote Bete, Zwiebeln, Gurken und vieles mehr. „Einige der Kräuter trockne ich für den Wintervorrat. Basilikum ziehe ich aus Ablegern. Dazu stellt man einfach einen Stängel in ein Wasserglas, nach fünf, sechs Tagen hat er Wurzeln gezogen. Zwischen Tomaten und Gurken gepflanzt, schützt er die Pflanzen vor Mehltau.“

Bewässerung des Gartens nimmt viel Zeit in Anspruch

Das Gemüse düngt Helga Jung mit verdünnter Brennnesseljauche, Hornmehl und Komposterde. „Das Auflockern und Belüften der Erde ist für die Pflanzen sehr wichtig. Ins Gießwasser gebe ich ab und zu etwas Nährsalz“, verrät sie. „Es enthält wichtige Spurenelemente wie Magnesium, Kupfer, Eisen und Zink.“ Das Gießen ist bei der Vielzahl an Pflanzen aufwendig. „Die Hortensien, Tomaten und Balkonblumen haben am meisten Durst und müssen fast täglich gegossen werden. Für die Wasserversorgung haben wir eine große und mehrere kleine Zisternen sowie einen Brunnen.“

Apropos Wasser: Neben der Haustür sprudelt es aus einem Quellstein, ergießt sich in einen künstlichen Bachlauf, plätschert über Steinstufen in den unteren Gartenbereich. „Das Gebäude ist mit einer Folie gegen Nässe abgedichtet. Den Bachlauf hat ein Landschaftsgärtner angelegt. Wir hören das Plätschern im Freisitz, das ist sehr schön.“

Naturmedizin Helga Jung trocknet Kräuter für den Winter. Sollten die Enkelkinder an plagendem Husten leiden, gibt es einen Thymiantee von Oma. Thymian wirkt schleimlösend.

Gute Lösung Lästiger Giersch kann Gartenbesitzer zur Weißglut bringen. Helga Jungs Tipp: aufessen. Gierschblätter ernten, hacken und wie Spinat zubereiten.

Vorsorge Damit die Hortensienblüten an heißen Sommertagen mit viel Sonnenschein nicht verblassen, deckt Helga Jung sie mit Schirmen und Tüchern ab.