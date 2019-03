von Christl Eberleiln

Das Thema Löschwasserversorgung beschäftigt die Gemeinde Wald weiterhin. Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag kam erneut die Frage auf, wie die Versorgung möglichst flächendeckend sichergestellt werden kann, denn es gibt Mängel. Über den aktuellen Stand und die noch anstehenden Aufgaben informierte Jürgen Högel von der Baurechtsbehörde der Stadt Pfullendorf.

Aktuelles Löschwasserkonzept wird Kreisbrandmeister vorgelegt

Vier Standorte von Zisternen und Hydranten wurden im vergangenen Jahr ertüchtigt oder neu errichtet. Die Arbeiten beim Anwesen Halmer in Oberkappel, am ehemaligen Hochbehälter in Sentenhart, an der Pfullendorfer Straße in Hippetsweiler und am Hydranten in der Burgstraße in Reischach sind abgeschlossen, berichtete Högel. Damit sei nun eine ausreichende Versorgung mit Löschwasser in einem Radius von 300 Metern um die Entnahmestellen gewährleistet. Das aktualisierte Löschwasserkonzept müsse aber noch mit dem Kreisbrandmeister abgestimmt werden. Die Verwaltung gehe jedoch nicht davon aus, dass dieser Einwände einzubringen habe. Sollte dies dennoch der Fall sein, müsse nachgerüstet werden.

20 Anwesen in Wald betroffen

Unzureichend gestalte sich dagegen die Situation bei abgelegenen Anwesen der Gemeinde. Hier bestehe Handlungsbedarf, so der Beauftragte der Stadt Pfullendorf. Anhaltspunkte für die Definition eines abgelegenen Gebäudes finden sich in Paragraph 35 des Baugesetzbuchs. Unter Umständen könnten auch Gebäudegruppen gemeint sein, die einen kleinen Ortsteil bilden. Einfach gesagt, die Gebäude, die im Brandfall nicht von einem im Ort bestehenden Hydranten oder einer vorhandenen Zisterne versorgt werden können. Diese müssen eine eigene Löschwasserversorgung bereitstellen. Das betrifft in Wald etwa 20 Anwesen.

Mittel im Haushalt eingeplant

"Der gemeindliche Zisternenbau wird sukzessive vorangetrieben. Entsprechende Mittel werden hierfür im Haushalt vorgesehen", erklärte Jürgen Högel. Auch für private Behälter seien Zuschussmaßnahmen eingeplant. Die Summe könne nicht genau beziffert werden, liege aber schätzungsweise bei rund 200 000 Euro. Zuvor müsse jedoch geklärt werden, ob bereits taugliche Behälter vorhanden seien. Wo dies der Fall sei, könne eine Ertüchtigung in Betracht gezogen werden. Wo entsprechende Anlagen fehlen, müssten objektbezogenen Einzelzisternen gebaut werden.

Eigentümer erhalten Post von der Verwaltung

Sowohl für die Ertüchtigung als auch für die Errichtung neuer Behälter können die Grundstückseigentümer dann verantwortlich gemacht werden. "Die Gemeinde gibt gegebenenfalls einen Festkostenzuschuss von beispielsweise 0,50 Euro je Liter erforderlichen Zisternenvolumens", so der Vorschlag der Verwaltung. In Kürze sollen daher alle Eigentümer der betroffenen abgelegenen Anwesen angeschrieben werden. Die Gemeinde sei sich sicher, dass man gemeinsam mit den Eigentümern Lösungen finden werde, hieß es in der Gemeinderatssitzung.