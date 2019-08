von Christl Eberlein

Am Samstagabend drehte sich im Pfarrgarten von Wald alles um Jazz. Die „Swiss-German-Dixie-Corporation“ trat beim diesjährigen Pfarrgartenkonzert auf und sorgte mit Dixieland-Jazz für locker-lässige Stimmung auf und vor der kleinen Bühne. Die gemütliche Atmosphäre im Pfarrgarten und der laue Sommerabend trugen zusätzlich dazu bei.

Musiker mit Leib und Seele

Alles zusammen lockte nicht nur Publikum aus Wald und der nahen Umgebung an. Alfred Breyer etwa kam am Samstagabend aus Überlingen. Er kenne die Musik der Band seit 40 Jahren, sagte er, und sei nach wie vor begeistert. 1978 rief Kurt Lauer die schweizerisch-deutsche Jazz-Band ins Leben. Der Bandgründer ist gleichzeitig Bandleader und spielt die Klarinette und das Saxofon. Die Formation besteht heute aus sechs Musikern, zu denen neben Lauer auch Walter Vocke (Banjo, Gesang), Dani Kobler (Posaune), Flavio Ferrari (Schlagzeug, Gesang), Roland Wohlhüter (Trompete, Gesang) und Albert Gabriel (Sousafon) gehören. Alle sind Musiker mit Leib und Seele und leben das, was sie ihrem Publikum auf der Bühne präsentieren.

Band spielt bei zahlreichen renommierten Veranstaltungen

Insgesamt sechs Alben hat die „German-Swiss-Dixie-Corporation“ schon aufgenommen und ist immer wieder bei renommierten Veranstaltungen, wie dem World-Band-Festival in Luzern, zu sehen. Eine besondere Ehre wurde allen sechs Bandmitglieder durch den Erhalt der Ehrenbürgerschaft der Stadt New Orleans zuteil, der Wiege des New-Orleans-Jazz, der dort Ende des 19. Jahrhunderts durch die Verschmelzung verschiedener musikalischer Einflüsse entstand.

Gelungener Konzertabend für Musiker, Veranstalter und Publikum

Das Repertoire der seit mehr als 40 Jahren bestehenden Jazz-Band ist groß. Einen kleinen Teil davon ließen die Musiker in Wald hören, darunter Klassiker wie „Oh Marie“, und „Just a Closer Walk with Thee“. Aber auch „Der grüne Dachhimmel von Wald„ befand sich unter den gespielten Songs. Dieser Titel spielte scherzhaft auf die Farbe des Pavillondachs an, unter dem die Band spielte und das die Musiker schützen sollte, falls sich das Wetter doch noch von seiner nassen Seite gezeigt hätte. Unterm Strich: kein Regen, gute Stimmung, hervorragende Musik und ein rundum gelungener Abend für die Veranstalter, die Musiker und das Publikum.