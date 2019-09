von Sandra Häusler

Seit mittlerweile zehn Jahren zieht es Laufbegeisterte aus der ganzen Region und sogar darüber hinaus zum Walder Volkslauf. 2010 initiierte der Turn-und Sportverein (TSV) 1924 Wald das Laufsportereignis erstmals, damals noch als Veranstaltung im Oberschwäbischen Lauf-Cup. Insgesamt 229 Teilnehmer meldeten sich zum 10. Volkslauf an, davon kamen 219 Läufer ins Ziel. Edgar Utz, Moderator und Mitorganisator des Volkslaufes, freute sich, dass es viele tolle Verbindungen zu den teilnehmenden Gruppen gebe.

Die Bambini eröffneten als jüngste Läufer den 10. Walder Volkslauf und legten ohne Zeitwertung 400 Meter zurück. | Bild: Sandra Häusler

Die Zeitnahme erfolgte über einen Chip, der am Schuh des Läufers befestigt wird und Messmatten. Die jüngsten, die Bambini (Altersklasse 2012 und jünger) legten ohne Zeitmessung rund 400 Meter zurück. Nach einem spannenden Finish lief Samuel Kiermasch aus Wald als Erster ins Ziel. Die 24 Bambiniläufer erhielten direkt im Zielbereich eine Urkunde und eine Medaille. Schülerin Lea-Sophia Lahner lief erstmals beim Walder Volkslauf mit: „Die Strecke war lang. Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe“, freute sich die Achtjährige aus Wald-Löcherberg.

Die Schüler beim 1,5 Kilometer-Lauf: (von links) Ben Schneider aus Wald, Mikko Rogalli vom Lauftreff Hohenfels, Max Quecke und Paolo Herdt vom TSV Aach-Linz. | Bild: Sandra Häusler

Im 1,5 Kilometer-Schülerinnenlauf (Jahrgänge 2011-2004) hatte Nina Kleiner von Mengens Triathleten mit einer Gesamtzeit von 5:55 Minuten die Nase vorne. Sie belegte in ihrer Altersklasse WK U12 ebenfalls den ersten Platz. Ihr Mannschaftskollege Aaron Sigg (Altersklasse MJU 16) legte die Strecke im Schülerlauf gar in 4:54 Minuten zurück und trat danach noch im 4,6 Kilometer Jedermannlauf an, wo er ebenfalls nach 17:48 Minuten als Erster über die Ziellinie lief.

Andrea Schönenberger (links) von Mengens Triathleten und Richard Oswald (rechts) vom TSV Riedlingen waren die schnellsten Läufer im Zehn-Kilometer-Hauptlauf. | Bild: Sandra Häusler

Die Teilnehmer kamen aus vielen verschiedenen Vereinen der ganzen Region, von Ehingen, Riedlingen bis nach Stockach und Konstanz. Angelika Hänert aus Liggersdorf war mit ihrer Gruppe vom Lauftreff Hohenfels angetreten. „Weil es nahe ist und eine schöne Waldstrecke hat“, begründet sie. Hänert trat beim Jedermannlauf an und lobte die Organisation des Veranstalters. Gemeinsam starteten die Jedermannläufer und die Läufer im Zehn-Kilometer-Hauptlauf. Moderator Edgar Utz musste sich gar auf die Zehenspitzen stellen, um das Startfeld zu überblicken. „Alles super Athleten, alle haben trainiert für unseren Volkslauf„, freute er sich. Die Strecke verlief über wenig Asphalt, sondern viel durch den Wald, gab Utz an. Rita Heun vom Turnverein Pfullendorf freute sich über die Kilometerangaben und ihre Mannschaftskollegin Stefanie Schramm über die aufgestellten Motivationsschilder an der Hauptlauf-Wegstrecke. „Es motiviert nochmals“, gab Stefanie Schramm an.

Start des Schülerinnenlaufes beim 10. Walder Volkslauf. | Bild: Sandra Häusler

Die Ergebnisse wurden Live auf einer Großbildanzeige angezeigt. Im Hauptlauf erreichte Andrea Schönenberger von Mengens Triathleten nach 42:23 Minuten als erste Frau das Ziel, Richard Oswald vom TSV Riedlingen lief bereits nach 36:50 Minuten als erster Mann in den Zielbereich ein. Dort wurden alle Läufer von den TSV-Helfern bewirtet. Andere Helfer begleiteten die Laufgruppen bereits auf den Strecken mit dem Fahrrad oder bewirteten vor und in der Zehn-Dörfer-Halle, wo auch die Siegerehrung stattfand. Die TSV Tanzmäuse unterhielten dabei mit einer Tanzdarbietung.

Wald Veranstalter des Walder Volkslauf reagiert auf Sturmtief und ändert kurzfristig die Laufstrecke Das könnte Sie auch interessieren

Die größte Laufgruppe, die Heimschule Kloster Wald, wurde mit einem Sonderpreis belohnt. Sie feuerten sich gegenseitig lautstark an. Der Erlös aus dem Kaffee-und Kuchenverkauf spendet der TSV Wald an kranke, behinderte und traumatisierte Kinder.

Die Schülerinnen der Heimschule Kloster Wald feuerten ihre Mitschülerinnen beim Volkslauf lautstark an. | Bild: Sandra Häusler