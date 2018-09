Neues Wegenetz kostet 1,3 Millionen Euro

In den vergangenen Monaten wurde für Sentenhart in mehreren Workshops mit Bürgern und Landwirten ein Wegekonzept erstellt, das in einer Bürgerversammlung vorgestellt wurde. In dem Teilort ist die Besonderheit, dass viele Wege marode sind und sich 75 Prozent davon in Privateigentum befinden. "Bei den Informationsverstaltungen waren bis zu 60 Leute anwesend", bestätigte Ortsvorsteher Johannes Nipp auf Anfrage des SÜDKURIER, dass sich die Mehrheit bei der Bürgerversammlung für ein neues Wegenetz ausgesprochen habe, das im Rahmen eines Flurneuordnungsverfahrens umgesetzt werden soll. In der Versammlung wurden die Pläne für ein zusammenhängendes Wegenetz präsentiert, wobei mit Kosten von 1,3 Millionen Euro gerechnet werden müsse, wie Planerin Isabella Schirmer erklärte.

Kosten für Eigentümer: 400 Euro je Hektar

Auch deshalb entstand die Idee, die Wegesanierung im Rahmen eines Flurneuordnungsverfahrens umzusetzen, wie Ortsvorsteher Johannes Nipp gleichfalls bestätigte. Die gesamte Gemarkungsfläche von Sentenhart würde neu vermessen und insgesamt wären für die Kommune ein Zuschuss von bis zu 70 Prozent möglich, wodurch 900 000 Euro Fördermittel nach Sentenhart fließen würden. Die Flächen für die neuen Wege müssten die Grundstückseigentümer über den Landabzug bereitstellen, der pauschal fünf Prozent betragen würde. Die Eigentümer müssten die verbliebenen 400 000 Euro der Kosten übernehmen. Möglich wäre auch, dass die Gemeinde sich mit 50 Prozent an diesen Restkosten beteilige, sodass für die Eigentümer noch 200 000 Euro, sprich 400 Euro je Hektar verbleiben würden, machte Obermaier ein Rechenexempel auf.

"90 Prozent der Eigentümer hatten keine Informationen"

Dass an dem Abend keine Widerworte fielen, ist nach Überzeugung von Margret Stadler dem Umstand geschuldet, dass bis dahin nie von einer Flurneuordnung gesprochen worden war. Die Familie Stadler bewirtschaftet seit fast zwei Jahrhunderten die etwas außerhalb von Sentenhart gelegene Hofstelle, wie sie im SÜDKURIER-Gespräch erläutert. Nach ihren Recherchen waren bei der Bürgerversammlung nur etwa zehn Prozent der Flächeneigentümer anwesend, während 90 Prozent keine Ahnung gehabt hätten, dass an diesem Abend eine Entscheidung über ihr Eigentum ansteht. Als Bürgerin stehe sie der Idee, mittels der Flurneuordnung ein neues Wegenetz zu entwickeln positiv gegenüber. Als betroffene Familie benötige man allerdings keine neuen Wege, und bevor man eine Flurneuordnung initiiere, müsse man doch vorher mit den Eigentümern sprechen. Sie fordert deshalb eine Versammlung der rund 50 Flächenbesitzer, bevor der Gemeinderat seine Entscheidung trifft, ob ein Flurneuordnungsverfahren in Sentenhart eingeleitet wird.

Bürgermeister: Gemeinderat muss Zustimmung geben

Bürgermeister Werner Müller versichert, dass es noch keine fertigen Pläne gebe, und Betroffene sich während eines Verfahrens einbringen könnten. Bezüglich der Umsetzung des Wegemasterplanes könnte, falls der Gemeinderat dem Flurneuordnungsverfahren zustimmt, im kommenden Jahr der Antrag gestellt werden. Mit dem Bau der neuen Wege würde man vier bis fünf Jahre später beginnen und das gesamte Verfahren dauere nach Angaben der Fachleute etwa ein Jahrzehnt.

Wegenetz Masterplan der Gemeinde: Geplant sind neun Kilometer neue Wege, davon 6,6 Kilometer an Schotterwegen, 1 Kilometer Asphaltwege sowie 1,5 Kilometer Asphaltinstandsetzung, vor allem an der Ringstraße. Dazu werden zwei Kilometer an Wegen zurück gebaut und es ist der Bau einer Fußgängerbrücke und eines Grillplatzes geplant. Plan Isabella Schirmer: Neun Kilometer neue Wege, davon 7,2 Kilometer an Schotterwegen, 300 Meter Asphaltwege sowie 1,3 Kilometer Rasenverbundsteinwege. 1,3 Kilometer Schotterwege werden zurückgebaut, ebenso 3,1 Kilometer Grünwege. Errichtet werden soll ein Grillplatz und mehrere Bänke werden aufgestellt. Bei beiden Planvarianten werden 50 Prozent der vorhandenen Wege zurückgebaut. (siv)

