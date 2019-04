von SK

Eine leichte Aufgabe hatte Bürgermeister Werner Müller als Wahlleiter bei der Hauptversammlung des Malteser Hilfsdienstes Wald (MHD) im Feuerwehrhaus bei der Wahl des Vorstands. Laut Satzung müssten nur die Delegierten, Kassenprüfer und Materialwarte gewählt werden, alle anderen werden von der Diözesangeschäftsführung berufen. Praktiziert wurde dies in Wald jedoch schon immer anders, so auch in diesem Jahr, informiert Schriftführerin Ulrike Schwichtenberg. Sämtliche Vorstandschaftsmitglieder liessen sich erneut aufstellen und wurden einstimmig wiedergewählt. Lediglich zwei Ämter wurden neu besetzt: Steffi Lernhart übernahm das Amt der Ortsjugendreferentin und Lina Halmer das Amt der Jugend-Delegierten.

780 Stunden im Einsatz

Rund 780 Stunden im Sanitätsdienst, 54 Sonntage im Bereich „Menü-Service“ und acht Erste-Hilfe-Kurse für Firmen und sonstige Gruppierungen – diese Leistungen wurde im vergangenen Vereinsjahr von den Mitgliedern des Vereins ehrenamtlich erbracht und dies ohne Berücksichtigung zusätzlicher Aktionen wie zum Beispiel Altpapiersammlungen oder Theateraufführungen. Positiv ausgewirkt haben sich die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres auf die Vereinskasse, so Ralf-Peter Hipp. Insgesamt konnte wieder ein leichtes Plus erwirtschaftet werden. Insbesondere die Fahrtkostenerstattung vom Menü-Service sowie die Einnahmen durch die Erste-Hilfe Kurse schlagen sich hier nieder.

Kooperation mit der Walder Bücherei

Bemerkenswert ist die hervorragende Jugendarbeit. Dank des letztjährigen Projekts „Leseheld“ in Kooperation mit der Walder Bücherei sei es gelungen, zusätzlich zur bestehenden Jugendgruppe wieder eine neue Kindergruppe mit 15 Mitgliedern aufzubauen. Die Gruppenleiterinnen lassen sich viele Aktivitäten Jahr einfallen, aber auch Erste-Hilfe-Einheiten stehen selbstverständlich regelmäßig auf dem Plan.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Die Ehrung langjähriger Mitglieder übernahm Harry Zoll, stellvertretender Diözesangeschäftsleiter. Geehrt wurden Florian Fürst, Uwe Längle, Boris Wenzel und Werner Müller für 25 Jahre, Dieter Fox für 30 Jahre und Ralf-Peter Hipp für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein.