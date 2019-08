von Christl Eberlein

Bald kann wieder gebaut werden in Wald. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag standen gleich zwei Neubaugebiete innerhalb der Gemeinde auf der Tagesordnung: zum einen das Areal Hürsten II in Wald selbst und zum anderen das Gebiet Spatzenbühl in Sentenhart. Mehrere Bürger verfolgten in der öffentlichen Sitzung die Diskussionen und Abstimmungen, denn es ging unter anderem darum, wie viel interessierte Häuslebauer zukünftig in Wald für einen Bauplatz bezahlen müssen.

130 Euro „ein stolzer Preis“

Die Planung in Sentenhart steht noch am Anfang. In der Sitzung wurde zunächst der Bebauungsplanentwurf für Spatzenbühl vorgestellt. Für das Baugebiet Hürsten II wurde hingegen bereits der Quadratmeterpreis für die Bauplätze festgelegt. Dieser wird bei 130 Euro liegen, wie die Gemeinderatsmitglieder entschieden. „Ein stolzer Preis“, meinte CDU-Rat Gerhard Lohr. Dass 130 Euro nicht gerade wenig seien, darüber waren sich die Gemeinderatsmitglieder einig.

Gute Lebensqualität mit ausgebauter Infrastruktur

Einig waren sie sich jedoch auch, dass der Preis gerechtfertigt sei, da unter anderem die Kosten für die Erschließung in den vergangenen Jahren stark gestiegen seien. Außerdem biete Wald den Bürgern eine gute Lebensqualität mit ausgebauter Infrastruktur.

Räte lehnen Kinderermäßigung mehrheitlich ab

Nicht einig waren sich die Gemeinderäte hingegen beim Thema Kinderermäßigung auf den Kaufpreis. Eine Solche wird es bei einem Quadratmeterpreis von 130 Euro nicht geben, obwohl einige der neun Abstimmungsberechtigten eine Preisreduktion für Familien befürworteten. Darunter war auch Ingrid Tillessen (CDU), die um die Familienfreundlichkeit von Wald bangte. Auf 140 Euro pro Quadratmeter Bauland hätten die Kosten in diesem Fall erhöht werden müssen. Das lehnten die übrigen Ratsmitglieder ab. Mit den 130 Euro seien die Kosten für Straßenbau, Kanalisation, Wasserversorgung und Planung gedeckt. Höher wolle man beim Bauplatzpreis nicht gehen, war sich die Mehrheit einig.

Preise für Sentenhart stehen noch nicht fest

Wie sich die Preisfindung für die Bauplätze in Sentenhart gestalten wird, steht noch nicht fest. Zunächst ging es hier um den Bebauungsplan Spatzenbühl und die darin enthaltenen Bauvorschriften. Ein allgemeines Wohngebiet mit Einzel- und Doppelhäusern soll in Sentenhart entstehen.

Entwurf weist 20 Grundstücke aus

20 Baugrundstücke mit einer Größe zwischen 630 und 716 Quadratmetern weist der Entwurf aus. Zusätzlich werden eine kleine öffentliche Grünfläche und eine Löschwasserzisterne in dem Gebiet Platz finden. Die Entwürfe und Richtlinien stießen bei den Gemeinderäten auf Zustimmung und wurde für die nächsten Schritte der Bauplanung freigegeben.

Neue Ortsvorsteher und Stellvertreter bestimmt

Das dürfte auch den neuen Ortsvorsteher von Sentenhart, Dieter Asbeck, freuen. Er wurde in der Sitzung am Dienstag in sein Amt gewählt. Zur Stellvertreterin in Sentenhart berief der Gemeinderat Susanne Berndt. Für Glashütte-Kappel bestätigte der Rat Thomas Loch als Ortsvorsteher im Amt und bestimmte Michael Fleisch zum Stellvertreter.