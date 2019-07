von Falko Hahn

Das Sommerfest des Musikvereins Wald auf der Festwiese ist längst zu einem Inbegriff guter Musik geworden. Am Wochenende zeigte sich dies im Festzelt und im daran locker aufgespannten Fallschirm mit den Auftritten von fünf Musikkapellen.

Beim Sommerfest des Musikvereins suchten viele Besucher Unterschlupf unter einem aufgespannten Fallschirm. | Bild: Falko Hahn

Das sommerschöne Spiel eröffnete der Musikverein Otterswang am Sonntag mit dem Frühschoppenkonzert durch einen Gruß von Walds Dirigenten Jürgen Schatz an Musiker und Publikum. Mit überschäumender Freude sandte daraufhin Berthold Müller als Vorsitzender der Musikkapelle Otterswang ein „Grüß Gott ihr Freunde des Gesangs und der schönsten Lieder“ eine Woge der Gefühle in das sich langsam füllende Festzelt hinein. Unter Leitung des neugewonnen Dirigenten Csaba Szücs eröffnete die mit 30 Spieler und Spielerinnen bestens aufgestellte Kapelle dann auch einen Reigen von temperamentvollen, von „München bis Berlin, von Leipzig bis nach Wien„, reichenden Musikstücken im Stil böhmisch-mährischer Blasmusik. Unterlegt wurde der Auftritt mit Gesangsstücken von Michaela Müller, Jens Griener und Berthold Müller.

Mit ihrem Gesang zu böhmisch-mährisch Titeln des Musikvereins Otterswang brachten Jens Griener, Michaela Müller und Berthold Müller (von links) viel Freude unter die Zuhörer des Sommerfests des Musikvereins Wald. Bilder: | Bild: Falko Hahn

In den Nachmittag hinein hatten die Musikalische Vereinigung Botnang mit ihrem Dirigenten Daniel Müller und der Musikverein Rohrdorf mit dem Dirigenten Marco Stauß weitere große Auftritte. Die Vereinigung spielte klassische mährische Musiktitel, moderne klassische Musik mit einer Mischung aus beiden Musikstilen. Die ungewöhnliche Ferne einer Kapelle aus der Stuttgarter Nachbarschaft hat einen Namen: Gerhard Riegger. Seit 17 Jahren spielt er die Trompete in Botnang. Der lange schon von Wald weggezogene Riegger ist jedoch ein Kind des Musikvereins Wald. Bei einem Besuch in Wald regte er einen Auftritt seiner Kapelle beim Sommerfest an, was die Walder Musiker dann auch sofort annahmen.

Das Sommerfest endete am Montagabend nach dem Feierabendhock und den Auftritten der Jugendkapelle Wald und des Musikvereins Raithaslach-Münchhöf.