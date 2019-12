von Sandra Häusler

Stimm- und tongewaltig hat die Heimschule Kloster Wald mit ihrem Adventskonzert mit rund 180 Mitwirkenden einen Schlussakkord hinter das ausklingende Jahr gesetzt, bevor die Schülerinnen in die Weihnachtsferien abreisen. Der große Chor der Mittel- und Oberstufe und der Chor der Mitarbeiter nahmen den gesamten Hochaltar in der Pfarrkirche St. Bernhard ein. Vor ihnen hatte sich das Schulorchester positioniert.

Viele Eltern und Angehörige im Publikum

Im Namen der Schulseelsorge begrüßte Ulrich Schneider zahlreiche Eltern und Angehörige zu diesem „besonderen Abend“ und lud die Hörenden und Mitwirkenden dazu ein, hier anzukommen. Mit zarten Xylofonklängen läuteten die Akteure unter der Leitung von Martin Herr den Kanon „Läutet uns zum Frieden“ von Richard Rudolf Klein ein. Es folgten die traditionellen Adventslieder „Maria durch ein‘ Dornwald ging“, die Adventsmelodie „Je sais, Vierge Marie“ aus Frankreich und „Dona nobis pacem“ für gemischten Chor und Streicher. Von der Empore spielten die Bläser Carola Kaut (Altsaxofon) und Kim Skonieczny (Trompete) „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel. Solistin Johanna Deppe ließ vom Mittelgang aus ihren Bogen über die Cellosaiten zur „Prélude BWV 1007“ von Johann Sebastian Bach tanzen.

Der Adventsbasar Der Erlös aus dem Adventsbasar im Kreuzgang vor der Mensa der Heimschule Kloster Wald wird aufgeteilt. Die Schülerinnen verkaufen hier Naschereien und Bastelarbeiten. Rund um den Klosterweiher starteten die Schülerinnen zum Sponsorenlauf „Lauf des Lebens“. Ein Drittel des Erlöses geht an das Kinderheim St. Nikolaus in Peciu Nou in Rumänien. Zeitweise hatte Schwester Itta van Berkum OSB das Heim geleitet. Ein Drittel erhält das Mädcheninternat Sneshabhvan Hostel in Bengumganj in Indien. Es wird von indischen Schwestern geleitet, die im Freiburger Kloster St. Lioba ausgebildet wurden und in Indien ein eigenes Priorat unterhalten. Das letzte Drittel bleibt an der Schule und wird dort für Projekte und Anschaffungen genutzt.

Danach folgte das fein abgestimmte Violinen-Duett „Inrada, Chaconne und Gigue in D-Dur“ von Georg Philipp Telemann der Schwestern Alma und Rosa Nonnell. Ein Celloquartett präsentierte „Air“ von Johann Sebastian Bach. Von der Empore spielte Marcelina Beck den ersten Satz der „Sonate in c-Moll“ von Sophia Giustina Dussek auf der Harfe. „O Jesulein süß“ stimmten die Sopranistinnen Chloë von Samson und Philippa von Lülsdorff zur Orgelbegleitung von Richard Fischer an. Akzentuiert leitete Gudrun Hafner das Streichorchester bei der „Sinfonie Nr. 4“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und dem „Adagio“ von Sergej Rachmaninoff an. Einen stimmgewaltigen Schlusspunkt setzten Chor und Streichorchester mit dem „Gloria und Sanctus aus der Messe in F-Dur“ von Nicolas Jacques Lemmens.

Schulleiter Hartwig Hils übergab zwei Drittel des Erlöses aus dem Adventsbasar an Schwester Herrad Kientz, Oberin des Klosters.

Basar bringt Rekordergebnis von 11 000 Euro

Schulleiter Hartwig Hils berichtete, dass beim Adventsbasar ein Rekordergebnis von rund 11 000 Euro zusammengekommen sei. Ein Teil davon fließt wieder in die Bildungsprogramme indischer Schwestern und ins rumänische Kinderheim St. Nikolaus. Der Schulleiter übergab die Umschläge an Schwester Herrad Kientz OSB, Oberin des Klosters. „Euer Einsatz war großartig, der Betrag war gewaltig“, war die Oberin überwältigt. „Mit dem Ertrag beschenkt ihr arme Menschen in Rumänien und Indien.“ Das Schlusslied „Macht hoch die Tür“ stimmten Mitwirkende und Konzertbesucher gemeinsam an.