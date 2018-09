Im Teilort Walbertsweiler stehen für Bauwillige in der nahen Zukunft 17 Bauplätze zwischen 630 und 808 Quadratmeter zur Verfügung, wobei nach Angaben von Bürgermeister Werner Müller quasi schon 14 Reservierungen vorliegen und der Grunderwerb "schwierig" war. Unklar ist noch, wann die Erschließung beginnt, nachdem der Gemeinderat in der seiner Sitzung am Dienstagabend den Klaus Grossmann vom gleichnamigen Planungsbüro vorgelegten Bebauungsplan genehmigte.

Das 1,7 Hektar große Areal zwischen "Dampferweg" und "Raster Straße" wird in einem beschleunigten Verfahren als Mischnutzungsareal erschlossen, wobei keine Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Vier Varianten hatten die Planer mit der Verwaltung erörtert, wobei letztlich der Entwurf mit den meisten Bauplätzen zum Zuge kam. Die Erschließung des Geländes erfolgt über die beiden bestehenden Straßen, die ausgebaut werden und einen Gehweg erhalten sowie über eine innere, halbkreisförmige Ringstraße.

Die bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche muss überplant werden, wobei man auf eine Besonderheit Rücksicht nehmen muss. Die Eigentümer der bestehenden Schrebergärten wollten ihr Gelände nicht veräußern, sondern ihre Anlagen weiter betreiben. Ratsmitglied Michael Riegger fragte bei Bürgermeister Werner Müller nach, ob man nicht nochmals mit den Gartenbesitzern sprechen sollte. "Wir haben mit allen Gespräche geführt", erwiderte der Rathauschef.

Eine weitere Schwierigkeit ergab sich bei der Umsetzung des gesetzlich vorgegebenen Artenschutzes, als im Gelände eine brütende Feldlerche entdeckt wurde, die streng geschützt ist. Entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz muss eine Ausgleichsmaßnahme durchgeführt werden. Konkret bekommt die Population dieser gefährdeten Art auf einer gemeindeeignen Naturfläche eine neue Lebensstätte. Für diese Schutzmaßnahme muss der Boden im "Dampferweg" zwischen Oktober und März abgeschoben werden, sodass die Erschließung frühestens im Sommer 2019 beginnt, wie ein Ratsmitglied mutmaßte.

Potenzielle Bauherren müssen übrigens 1,5 Stellplätze ausweisen und sollten das Regenwasser möglichst in einer Zisterne sammeln. Maximal zwei überdachte Nebenanlagen mit höchstens 3,5 Meter Höhe darf auf dem Bauplatz errichtet werden. Ausdrücklich verboten sind Tankstellen und Gartenbaubetriebe. Mögliche Dienstleister wie Arztpraxen dürfen ein Werbeschild aufhängen, allerdings höchstens einen halben Quadratmeter groß.

Gedanklich haben Planer, Verwaltung und Gemeinderäte übrigens schon eine Erweiterung des Baugebietes im Visier, die problemlos möglich wäre. Eine Bebauung der bestehenden Gartenflächen ist laut Planung allerdings ausgeschlossen.

Ablauf Nach dem Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates erfolgt für den Bebauungsplan "Dampferweg" die Anhörung der Träger öffentlicher Belange sowie die vierwöchige Offenlegung der Pläne. Dann erfolgt im Gemeinderat eine Abwägung der möglichen Einwendungen, und sollten keine maßgeblichen Änderungen nötig sein, könnte das Gremium nach Angaben von Planer Klaus Grossmann in der übernächsten Sitzung den Satzungsbeschluss fassen. Die notwendige Erschließungsplanung wird derzeit vom Ingenieurbüro Kovacic in Sigmaringen erarbeitet. Eine Schwierigkeit ist bezüglich der Abwasserbeseitigung, dass es im Baugebiet eine Senke gibt. (siv)

