von Christl Eberlein

Die Gemeinde ist seit Donnerstag um eine sportliche Einrichtung reicher. Bürgermeister Werner Müller weihte gemeinsam mit dem Gemeinderat den neuen Bouleplatz hinter der Zehn-Dörfer-Halle mit einem kleinen Fest ein. Was viele Frankreichurlauber kennen, die an Sommerabenden die Bevölkerung auf öffentlichen Plätzen beim gemeinsamen Spiel beobachtet haben, ist nun auch im Ortskern von Wald möglich. Das Areal am Festplatz hinter der Grundschule und der Zehn-Dörfer-Halle dient bereits mit Aschenbahn, Hartplatz, Sprunggrube und weiteren Einrichtungen der sportlichen Ertüchtigung.

Viele kennen das Spiel aus Frankreich

Nun findet sich dort auch die neue Fläche, die für das Spiel mit den kleinen metallenen Kugeln angelegt wurde. „Man darf stolz sein, wenn man etwas Neues hat“, meinte der Bürgermeister. Boule, Pétanque oder Boccia ist sowohl als Freizeitspiel als auch als Sportart bekannt und erfreut sich vor allem in Frankreich und Italien großer Beliebtheit. Das Spiel verbindet, dient der Kommunikation und dem Austausch und macht großen Spaß.

Ralf Peter Hipp, Heike Fox, Marina Fröhlich, Edgar Utz und Bürgermeister Werner Müller (von links) spielten am Donnerstagabend gemeinsam eine Partie Boule. | Bild: Christl Eberlein

Gemeinderäte im Wettstreit

Das merkten die Gemeinderatsmitglieder schnell. Nachdem der Ehrenbürger der Gemeinde, Frieder Grupp, die kleine hölzerne Zielkugel für die ersten beiden Mannschaften geworfen hatte, ging das Vergnügen los. „Das Pétanque hat ja ein bisschen den Beigeschmack des Seniorensports“, bemerkte der Bürgermeister. Er hofft aber, dass der neue Bouleplatz alle Altersgruppen zum Spielen anlockt. „Wenn man jemanden spielen sieht, dann einfach mitmachen“, sei die Idee, die die Gemeinde mit der Einrichtung verbinde.

Idee von Bürgermeister und TSV

Seit fünf Jahren beschäftigte Bürgermeister Müller die Idee für einen Boule-, Boccia- oder Pétanque-Platz. Edgar Utz vom Vorstand des Turn- und Sportvereins (TSV) Wald hatte denselben Gedanken. „Endlich ist es zur Umsetzung gekommen“, freuen sich beide. Dem Bauhof und seinen Mitarbeitern sei es zu verdanken, dass das Vorhaben nun schnell und kostengünstig in die Tat umgesetzt werden konnte. Im Handumdrehen hätten Ute Gnädig, Peter Braun-Droxner, Markus Jerger und Robert Eberle den Platz geebnet, eingefasst und mit Sand und feinem Kies versehen.

Sitzbank und Tafel mit Spielregeln

Zudem wurden eine lange Sitzbank und eine Tafel aufgestellt, auf der die Spielregeln erklärt werden. Ein Mülleimer soll sich noch zu dem neuen Ensemble gesellen. „Wir möchten, dass die Leute, die zum Spielen kommen, wissen, wo sie ihren Müll entsorgen können“, sagte Werner Müller. Schließlich soll der Platz schön und einladend gehalten werden. Dabei setzt die Gemeinde auch auf die Mithilfe der Einwohner. Für die generelle Instandhaltung des Platzes hat der TSV seine Unterstützung zugesagt, der sich mit um die Außensportanlagen in Wald kümmert.