von Christl Eberlein

14 Frauen und Männer geehrt

Ein Teil des eigenen Blutes für andere zu spenden bedeutet Leben retten. Blutspender sind daher wahre Lebensretter. Wer regelmäßig das kostbare Elixier bei Spendenaktionen zur Verfügung stellt, der sollte dafür auch einen würdigen Dank erfahren. Dies geschah in Wald im Rathaus als Tagesordnungspunkt eins im Rahmen der Gemeinderatssitzung. 14 Frauen und Männer standen auf der Liste der Spender, die Bürgermeister Werner Müller vorlas. Nicht alle der geehrten Blutspender waren gekommen, um die Ehrennadel mit Urkunde des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) durch Annette König von der DRK-Bereitschaft Walbertsweiler in Empfang zu nehmen.

75 Mal gespendet

Nur fünf zu Ehrende nahmen an der kleinen öffentlichen Veranstaltung teil. Eine von ihnen ist Berlinde Homberger. Die 65-jährige Walderin wurde als eine von fünf Blutspendern geehrt, die schon mindestens 75 Mal gespendet haben. Seit 20 Jahren ist es für sie selbstverständlich, an den Spenden teilzunehmen. Viermal im Jahr ist sie dabei. Bei jeweils 500 Millilitern sind das über die Jahrzehnte fast 40 Liter Blut, die sie schon für andere gegeben hat. Und es wird noch mehr werden, denn sie fühle sich stets richtig gut nach einer Blutspende, berichtet Berlinde Homberger. „Ich merke es immer bis in die Fingerspitzen, wie gut es tut“, beschreibt sie. Blutspenden sind ihr eine Wohltat für Seele und Körper.

Wichtigstes Glied der Rettungskette

Neben vielen regelmäßigen Blutspendern kann Wald eine weitere Besonderheit aufweisen. Im Ortsteil Walbertsweiler spendeten zum wiederholten Mal so viele Menschen, wie in kaum einem anderen Ort des Landkreises Sigmaringen. Über 1000 Personen zählte das DRK Walbertsweiler und befindet sich damit an der Spitze im Landkreis Sigmaringen. „Ich weiß auch nicht, warum wir immer wieder ein so gutes Ergebnis erzielen“, sagte Annette König von der Bereitschaft in Walbertsweiler und freut sich über das gute Ergebnis. „Warum jemand Blut spendet, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Helfen wollen steht aber sicher bei allen an erster Stelle“, meinte Bürgermeister Müller. Blutspender seien auf jeden Fall das wichtigste Glied in der Rettungskette, da waren sich alle Anwesenden einig.