von Sandra Häusler

Eigentlich hätte die Beschlussfassung über die Änderung der Wasserversorgungssatzung und der Abwassersatzung im Walder Gemeinderat schnell über den Ratstisch gehen können. In der Sitzung vom 5. Juni hatte der Rat nach langer Diskussion aufgrund der Defizite, vor allem im Abwasserbereich, beschlossen, zum 1. Juli die Verbrauchsgebühr um 0,31 Euro auf 1,71 Euro zu erhöhen. Ebenso wird die Schmutzwassergebühr um 1,25 Euro auf 5,25 Euro erhöht. So fiel letztendlich auch der Satzungsbeschluss.

Ab 15. Juli wird neuer Abschlag abgebucht

Die Bürger erhalten zum 30. Juni Selbstablesezettel. "Was am 11. Juli nicht zurück ist, wird geschätzt", stellte Kämmerer Joachim Grüner klar. Ab 15. Juli wird der neue Abschlag abgebucht. Zuvor hatte Gemeinderat Gerhard Lohr (CDU) einen neuen Aspekt eingebracht und damit die Diskussion erneut aufgerollt. Laut Paragraf 14 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) könne die Verwaltung auf einen Verlustvortrag verzichten, führte Lohr an. Dieser Verlustvortrag aus den vergangenen Jahren belaste die Bürger über Gebühr, so Lohr. "Die jetzige Gebührenerhöhung ist eigentlich über der Schmerzgrenze, die wir dem Verbraucher zumuten können", führte er aus. Weiter monierte Lohr die Berechnung der Steuerungsumlage. Diese sei nicht korrekt, da die Kosten für die Eigenbetriebe nicht enthalten seien.

Gemeinderat schlägt sauberen Schnitt vor

Lohr schlug einen sauberen Schnitt vor und sprach sich dafür aus, für 2019 eine erneute Gebührenkalkulation vorzunehmen, ohne die Verlustvorträge wie einen Berg vor sich herzuschieben. Es ist relativ einfach, ging Bürgermeister Werner Müller auf seinen Vorschlag ein. Die Verwaltung könne in die Satzung einen weiteren Punkt aufnehmen, dass Verlustvorträge nicht mehr in den Gebührenhaushalt eingerechnet werden. "2018 müssen wir lassen, das zerschießt uns den ganzen Haushaltsplan", darauf wies Kämmerer Joachim Grüner ausdrücklich hin. Auch Hauptamtsleiter Michael Wenzler warnte davor, dass sich dadurch die Investitionsmöglichkeiten reduzieren.

Neue Kalkulation für 2019

"Für die Zukunft möchten wir eine ordentliche Gebührenkalkulation, die den Haushalt nicht belastet", sprach sich Jürgen Krall (CDU) aus. Es sei zeitlich möglich, in diesem Herbst, nachdem der Abschluss für das Jahr 2017 vorliege, eine erneute Gebührenkalkulation für 2019 vorzunehmen, antwortete Grüner auf die Anfrage von Ralf-Peter Hipp (UL). Der Verzicht auf 160 000 Euro sei heftig, so Jutta Krall (FWV). Sie fühle sich damit überfordert. Das Geld fehle im Haushalt. "Es passiert nichts, wenn wir das für die vergangenen beiden Jahre festlegen", beruhigte der Verwaltungschef.

Beide Satzungen beschlossen

Auf seinen Vorschlag, die Satzungen dahingehend zu ergänzen, dass die Verluste der Jahre 2016 und 2017 nicht vorgetragen werden und nicht mehr in der Kalkulation auftauchen, stimmte der Gemeinderat mit einer Enthaltung durch Jutta Krall beiden Satzungen einhellig zu.

Abschluss Im Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasser wurde 2016 ein Fehlbetrag von 132 000 Euro ausgewiesen, im Erfolgsplan von 2017 wird mit einem Minus von rund 139 000 Euro kalkuliert. Seit 1. Januar 2016 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Auch im Erfolgsplan der Wasserversorgung liegen Verluste vor. 24 000 Euro für 2016, vermutlich rund 30 000 Euro in 2017.

