von Christl Eberlein

Zwei Kindergärten gibt es in der Gemeinde Wald bereits. Mit Fertigstellung des Mehrgenerationenhauses wird es eine dritte Einrichtung geben, in der Kinder im Alter von ein bis sechs Jahre betreut werden können. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag wurde über die Gebühren abgestimmt, die die Eltern ab dem Jahr 2020 für einen Platz in einer gemeindlichen Betreuungseinrichtung zu tragen haben. Sie werden steigen.

Kostendeckung bei 12,9 Prozent

Laut Aufstellung der Kosten des Jahres 2018 betrugen die Betriebsausgaben für die bisherigen Kindergärten in Wald und im Ortsteil Ruhestetten 830 918 Euro. Der Elternanteil deckte mit 107 185 Euro gerade einmal 12,9 Prozent der Kosten. Im kommenden Jahr wird mit einer Steigerung der Gesamtkosten um drei Prozent gerechnet, weshalb auch der Elternbeitrag angehoben wird.

Vorschläge von Kirchen und Verbänden

Die Kirchen und kommunalen Landesverbände schlagen für das nächste Kindergartenjahr einen Elternbeitrag von 117 Euro in der Kindertagesstätte und 245 Euro in Krippen vor. Die Gemeinde Wald beschloss einen neuen Beitrag von 120 Euro für Kinder über drei Jahre aus Familien mit einem Kind in der Kindertagesstätte. Bei Ganztagsbetreuung wird ein Beitrag von 250 Euro zuzüglich 70 Euro für das Mittagessen fällig. Die Beiträge sinken je nach Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in einer Familie.

Wald Kinder werden im Kindergarten "Abenteuerland" länger betreut Das könnte Sie auch interessieren

Für einen Krippenplatz für Kinder unter drei Jahren an vier oder fünf Werktagen müssen Eltern ab 2020 mit einem Beitrag von 234 Euro für die Vormittagsbetreuung rechnen. Ein Platz in der Ganztagesbetreuung kostet zwischen 338 und 368 Euro. Hinzu kommen die Kosten für das Mittagessen.

Deutlicher Zuschlag für die Jüngsten

Bürgermeister Werner Müller betonte, dass die Erhöhung nicht auf den Neubau des Mehrgenerationenhauses zurückzuführen sei, sondern dass sich die Gemeinde an den Betriebskosten aller Kitas in der Gemeinde und den von den Kirchen und kommunalen Landesverbänden empfohlenen Zuschlägen orientiere. Besonders bei den Kindern unter drei Jahren sei der Betreuungsaufwand erheblich höher, als bei Kindern über drei Jahren. Ein deutlicher Zuschlag bei den Jüngsten im Vergleich zu den Regelgruppen sei daher gerechtfertigt.