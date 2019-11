Die Doppelqualifikation „Abitur plus Gesellenbrief“ für Mädchen gehört zum besonderen Profil der Heimschule Kloster Wald. Als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt „Handwerk und Industrie“ stellt am Dienstag, 19. November, 16 Uhr, Leiterin Diana Kempf bei einer Führung durch die Lehrwerkstätten für Holzbildhauerei, Schneiderei und Schreinerei die die handwerkliche Ausbildung des kirchlich getragenen Mädchengymnasiums vor, teilt die Schule in einem Pressetext mit.

Das Mädchengymnasium bietet seinen Schülerinnen die Möglichkeit, neben dem Abitur eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung als Maßschneiderin, Tischlerin oder Holzbildhauerin zu erwerben. Die Geschichte dieser Doppelqualifikation reicht bis in die Anfänge der Schule 1951 zurück.

Anmeldung Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt, die Anmeldung wird erbeten unter E-Mail: diana.kempf@heimschule-kloster-wald.de . Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden werden erbeten.

Das pädagogische Konzept der Heimschule sieht in der zusätzlichen Handwerksausbildung eine Erweiterung der Lernerfahrung. Die Schülerinnen werden auf die Arbeitswelt vorbereitet, sie lernen Arbeitsprozesse zu planen, umzusetzen und dabei auf Qualität zu achten. Die Vorstellungskraft ist gefordert, und das kritische Betrachten rückt in den Vordergrund.

Durch die Erfolgserlebnisse, die mit den selbst geschaffenen Werkstücken einhergehen, wachsen aus Sicht der Schule das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein. Während der Zusammenarbeit in den Werkstätten werden soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Wertschätzung gefördert.

Respekt vor handwerklichem Können

Auch wächst der Respekt vor handwerklichem Können mit jedem Jahr der Ausbildungszeit. Meister begleiten die Auszubildenden mit großem Engagement während der gesamten Ausbildungszeit. Gemeinsam werden die Lossprechungsfeiern und die Modenschau organisiert.