von SK

Die Freien Wähler, die seit Jahrzehnten im Gemeinderat von Wald vertreten sind, beschreiten bei den Kommunalwahlen am 26. Mai einen neuen Weg. Darüber informiert die Gruppierung in einer Pressemitteilung. Zwar hätten viele Bürger bei den zurückliegenden Landtags- und Bundestagswahlen Grün gewählt, es gebe aber in der Gemeinde keinen Ortsverband der Grünen.

Freie Wähler öffnen Liste für grüne Bewerber

Daher haben sich die Freien Wähler um die kommissarische Vorsitzende und Gemeinderätin Jutta Krall entschieden, auf einer gemeinsamen Liste den Grün denkenden Bürgern eine Plattform zu bieten. „Diese Entscheidung ist uns nicht schwergefallen, denn uns Freien Wählern liegen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sehr am Herzen“, sagte Jutta Krall. Und: „In den Reihen der Freien Wähler hat es schon immer viele Mitglieder gegeben, die Grün gewählt haben.“

"Viel Lob" für Regelung

Die Resonanz auf die neue Liste sei bereits bei den vielen Gesprächen während der Kandidatensuche positiv gewesen. Auch bei der Nominierungsversammlung zur Liste „Bürgergemeinschaft Freie Wähler/Grüne Initiative“ habe es viel Lob gegeben. Die Liste bewirbt sich ausschließlich um Sitze am Ratstisch der Gemeinde, weder für Kreistag noch für Ortschaftsgremien.

Pfullendorf Grüne ist nicht gegen Ortsumfahrung Das könnte Sie auch interessieren

Acht Bewerber kandidieren

Acht Kandidaten konnten für eine Kandidatur gewonnen werden: Die beiden bisherigen Gemeinderäte der Freien Wähler Jutta Krall und Matthias Blum aus Walbertsweiler sowie Marina Fröhlich und Jürgen Schlette, ebenfalls aus Walbertsweiler, Henrike Gänß, Anthia Schmitt und Manfred Illing aus Wald und Peter Hajek aus Sentenhart.