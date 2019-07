von Christl Eberlein

Die Tanzlinde in Wald wächst und gedeiht seit 2008. Im Rhythmus von zwei Jahren veranstalten die Freunde der Tanzlinde unter der Federführung von Fidelis Krall ein Fest, bei dem sich alles um den Lindenbaum dreht, der einst eine zweistöckige Tanzlinde werden soll. Beim ersten Tanzlindenfest im Jahr 2010 wurde der ebenerdige Tanzboden eingeweiht. Bis der zweite Stock auf den Ästen errichtet werden kann, wird es wohl noch eine Weile dauern. Gefeiert wird trotzdem.

Rund 400 Besucher tummelten sich beim Tanzlindenfest in Wald am Samstagabend an dem Baum, der einmal eine zweistöckige Tanzlinde werden soll und erfreuten sich an den Vorführungen auf dem Tanzboden. | Bild: Christl Eberlein

Am Samstagabend versammelten sich rund 400 Besucher am Festzelt. Die Auftritte mehrerer Tanzgruppen standen auf dem Programm. Exotisch mutete die Vorführung der „ferbi fibri“ aus Biberach an. Die Tänzerinnen bewegten sich gekonnt in Fantasiekostümen. Für Begeisterung sorgten auch die „Heuberg Irish Dancer“. Mit eleganten Sprüngen, schnellen Füßen, Stepptanz und flotten Drehungen legten sie mehrere irische Volkstänze aufs Parkett. Traditionell ging es beim Volkstrachten- und Heimatverein aus Friedrichshafen zu. Und die Line-Dancegruppe von Armin Schlachter tanzte unter anderem einen griechischen Sirtaki. „In Wald gibt es eben nichts, was es nicht gibt. Deshalb gibt es auch Sirtaki unter der Tanzlinde„, sagte Walds Bürgermeister Werner Müller, der die einzelnen Programmpunkte ankündigte.

In den späten Abendstunden wartete dann noch ein „Überraschungshöhepunkt“ auf die Anwesenden. Das Tanz- und Ehepaar Dagmar und Wolfgang Steinhauer aus Kleinschönach beendete mit einem leidenschaftlich getanzten Tango den offiziellen Teil des Abends. Danach verweilten noch einige Besucher während des lauen Sommerabends bei Musik und Getränken an der Tanzlinde.

„Es war ein gelungenes Fest“, sagte Organisator Fidelis Krall am späten Abend und zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung. In zwei Jahren fordern die Freunde der Tanzlinde erneut zum Tanz auf. Dann wird sich zeigen, wie gut der Lindenbaum in den kommenden 24 Monaten zugelegt haben wird und ob man der Idee von der zweistöckigen Tanzlinde wieder ein Stück näher gekommen ist.