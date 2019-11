von Sandra Häusler

Die Selbstvermarktung ist ein wichtiger Teil ihrer Landwirtschaft. Mit einem „Fest der Höfe“ möchten die Familien Judith und Pio Sarachella (Riedetsweiler) und Wolfgang und Christina Hahn (Hippetsweiler) am Samstag, 16. November, in Riedetsweiler regionale Produkte aus eigener Produktion vorstellen. „Die Besucher sollen Landwirtschaft näher erleben“, sagt Judith Sarachella.

Wolfgang und Christina Hahn sind Mitinitiatoren beim „Fest der Höfe“ in Riedetsweiler. Hier besuchen die Landwirte und Direktvermarkter mit den Töchtern Charlotte und Marlene die Angus-Herde. | Bild: Sandra Häusler

Die 38-jährige Judith Sarachella hat zu Jahresbeginn 2019 die Nebenerwerbslandwirtschaft ihres Vaters Siegfried Benkler übernommen. Eigentlich arbeitet sie mit einer 40-Prozent-Stelle als Erzieherin. Nach der Arbeit setzt sie sich wie selbstverständlich auf den Traktor, um neue Weiden für die Schafe abzustecken. Sie hält 40 Mutterschafe. Unterstützt wird sie von ihrer Familie. Der Betrieb beinhaltet keinen Ackerbau, das Grünland wird zur Futtergewinnung gemäht oder beweidet, teilweise auch über Landschaftspflegeverträge. Alle Flächen werden nur mit Mist und Gülle gedüngt, die Landwirtsfamilie verzichtet bewusst auf chemisch-synthetische Düngung und komplett auf Spritzmittel.

Kostproben der Kartoffel-Ernte

Das Fleisch der Schafe wird auf Bestellung vermarktet. Die Tiere werden auf kurzem Schlachtweg und ohne lange Wartezeit in der Landmetzgerei Lallathin in Egg geschlachtet, berichtet Judith Sarachella. Die Landmetzgerei stellt auch die Schafwürste für die Direktvermarktung her. Die Felle der Tiere werden gegerbt und ebenfalls in der Direktvermarktung vertrieben. Zum Betrieb gehört auch eine Pferdehaltung und Pensionspferde. In diesem Jahr hat die Familie gemeinsam mit Familie Werner Schultheiß aus Aach-Linz, Sahlenbach, Kartoffeln mit „Pferdekraft“ angebaut. Ganz wie früher kamen die alten Maschinen zum Einsatz. Am Fest können die Besucher eine Kostprobe der Ernte genießen.

Angus-Rinder fast das ganze Jahr auf der Weide

Wolfgang und Christina Hahn aus Hippetsweiler befinden sich mit ihrem Betrieb derzeit in der Umstellung zum Biobetrieb. „Es passt für unseren Betrieb besser. Wir haben relativ viel Grünland und die Mutterkuhhaltung ist für biologische Landwirtschaft in hohem Maß geeignet“, erläutern Wolfgang und Christina Hahn. „Wir setzen auf vielgliedrige Fruchtfolge und machen viel Heu“, erläutert Christina Hahn, die, wie ihr Mann gelernte Landwirtin ist. Die Hippetsweiler Landwirte halten eine Herde Angus-Rinder und eine Herde gemischtrassige Rinder, die einen Großteil des Jahres auf Weideflächen verbringen. Ist ein Rind schlachtreif, meldet das Wolfgang Hahn an seine Kunden. Kommen ausreichend Interessenten für Rindfleisch zusammen, lässt Wolfgang Hahn das Tier, ebenfalls auf kurzem Transportweg auf dem Bäumlehof in Leibertingen schlachten.

Ein Fest mit Marktcharakter

Schafe werden in der Landschaftspflege eingesetzt. Die Eier aus Freilandhaltung mit einem mobilen Hühnerstall verkaufen sie über ein Eierhäuschen im Hof. Im Eierhäuschen gibt es auch Nudeln und Eierlikör, die aus den hofeigenen Eiern hergestellt werden. Dazu kommen rote und weiße Zwiebeln aus eigenem Anbau. Die beiden Landwirtsfamilien wollen diese Produkte beim „Fest der Höfe“ mit marktähnlichem Charakter vorstellen. Kinder dürfen die Kühe, Schafe, Pferde und Hühner ganz nah erleben und füttern.

Bei einem Weihnachtsmarkt 2018 in Meßkirch-Heudorf war die Idee eines Höfe-Festes entstanden, schildert Wolfgang Hahn. „Selbstvermarktung ist für uns der richtige Weg, der von den Verbrauchern gut angenommen wird“, unterstreicht Judith Sarachella. Beim „Fest der Höfe“ sind auch Werner Schraudolf aus Aach-Linz mit Schnaps und Likören und die Imker Yvonne und Martin Schulte aus Wald mit Honig und kosmetischen Honigprodukten und Kerzen dabei. Noah Droxner aus Löcherberg ist mit Holzarbeiten vertreten und wird live drechseln. Am Stand von Familie Sarachella können sich die Besucher mit Schaffellen, Schafwurst, Brot und Kartoffeln eindecken. Wolfgang und Christina Hahn bieten Nudeln aus den hofeigenen Eiern, Eier und Zwiebeln an.

Landwirtschaft steht derzeit vielfach in der Kritik. Beide Landwirte sehen Möglichkeiten, die Landwirtschaft insektenfreundlicher zu machen, zum Beispiel mit Blühstreifen am Ackerrand, wie man sie schon vielfach sehen kann. Die großflächigen, eintönigen Kulturflächen seien nur ein Baustein im Insektensterben. Landwirtschaft fordere „überall ein gesundes Maß und Vorausdenken, auch in der Politik“, unterstreicht Wolfgang Hahn.