von Falko Hahn

Draußen vor der Tür des Dorfgemeinschaftshauses Sentenhart regnete es am Sonntag Bindfäden, aber drinnen im trockenen Festsaal war es das reinste Sonntagsvergnügen. Das hielt dann auch zwei Tage bei der Sichelhenke der Musikkapelle Sentenhart. Mit dem musikalischen Frühschoppen des Musikvereins Schwenningen war der Saal bis auf den letzten Platz mit Freunden der Blasmusik ausgefüllt.

Ende der Getreideernte

Der Spätsommer hatte sich in Herbst verwandelt. Die Sichelhenke steht für das Ende der Getreideernte. In früheren Zeiten wurde dieser Tag mit dem Aufhängen der Sichel begangen. „Dieses Erntejahr hat sich kein neues Grundwasser gebildet. Die Pflanzen lebten von der Hand in den Mund“, sagte Clemens Stadler, Biobauer aus Sentenhart.

Die Ernte sei dennoch besser als im Notreifejahr 2018 gewesen. Weil längere Schönwetterlagen mit kleinen Schauern ausgeblieben sind, habe sich die Weizenernte durch den ganzen August hingezogen. Die Qualität sei zu Beginn der Ernte sehr gut gewesen, gegen Monatsende konnte nur noch Futterware geerntet werden.

Höhepunkt der Sichelhenke war wieder einmal der Auftritt von Tobias Stadler. Er versteigerte als Auktionator eine große Palette unterschiedlichster Brote. | Bild: Falko Hahn

Höhepunkt der Sichelhenke ist die Brotversteigerung, bei der Auktionator Tobias Stadler die frischgebackenen Brote nach allen Regeln der Kunst an die Meistbietenden versteigerte. Auf einem altersschwachen Leiterwagen hatte er 25 Brotsorten ausgebreitet, Holzofenbrot, Zuckerschnecken, Hefezopfbrot, einen Sonnenrad mit einem Kranz von Wecken.

Die Hände flogen dem Auktionator nur so entgegen. Der Erlös fließt direkt in die musikalische Ausbildung von eigenen Jungmusikanten. Mit dem letzten Brot in der Hand stellte Stadler den gerade gewählten Ortsvorsteher von Sentenhart, Dieter Asbeck, der Öffentlichkeit vor.

Lea Matheis sorgte beim Kinderschminken für bunte Gesichter. | Bild: Falko Hahn

Gleich nebenan schminkte Lea Matheis eine große Zahl Kindergesichter. Weiter ging es mit Blasmusik. Der Musikverein Wald mit Jürgen Schatz zeigte sein Können mit Liedern der 60er und 70er Jahre. Das schöne Wetter am Montagabend sprengte dann alle Vorstellungen von Lebensfreude.

Mit dem Auftritt des Musikvereins Schwenningen wurde die Sichelhenke der Musikkapelle Sentenhart zum großen Ereignis im kleinen Dorf Sentenhart. | Bild: Falko Hahn

Schon vor dem Auftritt der 33 Musiker der Musikkapelle Thalheim waren Biergarten und Saal bis auf den letzten Platz mit Freunden der Blasmusik gefüllt. Als dann Dieter Ramsperger als Dirigent die Kapelle zu einem ersten Großauftritt brachte, war es vorbei mit jeglicher Zurückhaltung. Die Gäste klatschten lebhaft.

Symbol für Hofübergabe

Die Sichelhenke geht historisch unter anderem auch auf die Hofübergabe vom Vater auf den Sohn zurück. In früheren Zeiten verdrängte der Jungbauer den Vater aus seiner Stellung in Familie und Bauernhof und gab ihm zu verstehen, dass er zum Älterwerden stehen solle und es an der Zeit ist, der jungen Generation zu weichen.

Eine solche Szene spielte sich vor nicht allzu langer Zeit auf einem Hof in der Nähe ab, als eines Tages der Sohn seinem Vater die Sense in die Hand drückte und sagte: „Lieber Vater, es ist Zeit für dich, die Sense an den Nagel zu hängen!“ Am nächsten Tag war die Hierarchie auf dem Hof neu geregelt.