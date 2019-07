von Christl Eberlein

Ein wichtiges Kapitel ihres Lebens ist nun abgeschlossen. Die Schülerinnen der Klosterschule Wald haben ihre Abiturzeugnisse bekommen. Zusätzlich erhielten einige von ihnen Preise für hervorragende Leistungen in bestimmten Bereichen. 76 junge Frauen starten damit gewappnet nun in einen neuen Abschnitt ihres Werdegangs.

Schulleiter Hartwig Hils beglückwünscht Absolventinnen

Zum ersten Mal war es Schulleiter Hartwig Hils, der die jungen Frauen in ihre Zukunft verabschiedete. Hils leitet erst seit September 2018 die Heimschule Kloster Wald. „Jetzt haben sie es geschafft“, so eröffnete er seine Ansprache bei der feierlichen Entlassungsveranstaltung mit Zeugnisübergabe. Alle Schülerinnen, die zu den Prüfungen angetreten waren, haben diese auch bestanden, 25 von ihnen mit einem Notendurchschnitt zwischen 1,1 und 2,0. „Das große Glück, das muss jeder selber finden“, fuhr der Schulleiter fort. Und wie die jungen Frauen ihrem Glück noch ein bisschen unter die Arme greifen können, das habe die Schule in den vergangenen Jahren versucht zu vermitteln.

Appell: Fokus auf Träume und Ziele setzen

Ein paar letzte gute Ratschläge gab Schuleiter Hils den Abiturientinnen mit auf den Weg, darunter: „Sucht euch Freunde, echte Freunde“, „Macht euch selber und anderen nichts vor“ sowie „Startet kraftvoll durch, aber nicht zu schnell“. Den guten Wünschen für die Zukunft schloss sich Ursula Heinzelmann mit ihrer Ansprache im Namen der Eltern an. Jeden Tag ein Stück daran zu arbeiten, seine eigenen Träume und Ziele zu verwirklichen, war ein zentraler Appell in ihrer Rede, den sie den jungen Frauen mit auf den Weg gab.

Absolventinnen blicken auf schöne Erlebnisse zurück

Auch die Abiturientinnen selbst ergriffen bei der Entlassungsfeier das Wort. Während neun von ihnen für den musikalischen Teil der Veranstaltung sorgten, traten Marilene Kahl, Clara Lotta Keller und Franziska Kitt an das Rednerpult, um einen abschließenden Blick auf die zurückliegende Zeit in der Heimschule Kloster Wald zu werfen. Es sei nicht nur der Schulstoff, den sie mit in ihre Zukunft nehmen, sondern auch der Zusammenhalt der Schulgemeinde, die besondere Atmosphäre des Klosters und die vielen schönen Erlebnisse und Erfahrungen.

Marilene Kahl, Franziska Kitt und Clara Lotta Keller (von links) hielten bei der Entlassungsfeier die Ansprache im Namen der diesjährigen Abiturientinnen. | Bild: Christl Eberlein

„Für die meisten von uns, vor allem für die Mädchen im Internat, ist Wald ein Zuhause“, beschrieb Marilene Kahl. Die drei Sprecherinnen nannten zwar ein paar Dinge, die sie nun froh seien, endlich los zu sein. Zum Beispiel „das Funkloch Wald“ und „chaotische Feueralarmproben“. Sie zählten aber noch viel mehr auf, was sie vermissen werden. Die freundlichen Begegnungen mit den Schwestern, die zwar nicht mehr unterrichten, aber noch immer im Kloster leben und wirken, gehörten für sie auf jeden Fall dazu.

Corinna Krall, Pauline Hoheisel, Elisa Binder und Cäcilia Sauter musizierten bei der Feier zur Entlassung der Abiturientinnen und trugen „A Million Dreams“ von Pink vor. | Bild: Christl Eberlein

Weitere sechs Monate lernen

Viele Abiturientinnen verlassen Wald vorerst noch nicht. Sie konzentrieren sich bis zum kommenden Frühjahr weiterhin voll und ganz auf den Abschluss ihrer Lehre, die sie an der Heimschule Kloster Wald seit dem neunten Schuljahr parallel zum Abitur absolvieren. Holzbildhauerinnen, Schneiderinnen oder Schreinerinnen/Tischlerinnen gehen jährlich mit dem Gesellenbrief aus den Werkstätten der Heimschule Kloster Wald hervor. Eine Bildungsmöglichkeit, die in diesem Jahr von fast allen jungen Frauen wahrgenommen werde, sagte der Oberstufenberater Jürgen Huber.