von Christl Eberlein

Regen, das kann doch einen Walder nicht erschüttern. Und schon gar nicht, wenn auf der Festwiese an der Zehn-Dörfer-Halle das jährliche Dorffest gefeiert wird. Der Auftakt der zweitägigen Gaudi blieb noch trocken. Ein spaßiger Wettkampf, an dem acht Jugendgruppen am Samstagnachmittag teilnahmen, stand als erstes auf dem Programm. Trocken blieb es beim anschließenden Fassanstich mit Bürgermeister Werner Müller zwar nicht, aber dabei kam das Nass lediglich von unten.

Monique Parizot aus Frankreich und Bürgermeister Werner Müller stoßen auf den gelungenen Fassanstich an. | Bild: Christl Eberlein

Tatkräftige Unterstützung bekam der Schirmherr des Fests beim Fassanstich von einem Gast aus Frankreich. Monique Parizot ist die Vorsitzende einer Delegation aus dem Ort Saint-Brice-Courcelles, mit dem die Gemeinde Wald eine Partnerschaft anstrebt. Da es in Frankreich aber unüblich ist, ein Fass Bier anzustechen, blieb die schlagkräftige Aufgabe doch in den Händen von Bürgermeister Müller.

Kinderumzug fällt aus

Danach hatte der Wettergott dann kein Erbarmen mehr mit den Feiernden. Die Konsequenzen: Der Kinderumzug mit Fackeln um den Klosterweiher und mit musikalischer Begleitung durch den Fanfarenclub Gammertingen musste ausfallen.

Auch die Tanzaufführung der großen „Tanzmädels“ vom TSV Wald wurde am Abend abgesagt und auf den nächsten Tag verlegt. Das große Lagerfeuer vor der Bühne schlug dafür tanzende Funken in den Himmel während die Gruppe „Blue Bears“ mit guter Musik aus den 70ern, 80ern und 90ern bis in die Nacht für heitere Feierstimmung bei den Dorffestbesuchern sorgte.

Feiern bis in die Nacht: mit Lagerfeuer und den „Blue Bears“ auf der Bühne. | Bild: Christl Eberlein

Am Sonntagvormittag ging es dann gleich weiter mit Musik. Zum Frühschoppen spielte der Musikverein Wald auf und begleitete das Festtreiben bis in die Mittagsstunden. Vom Regen am Sonntag ließen sich die Walder auf jeden Fall nicht die Laune verderben.

Volle Zelte beim Dorffest: Am Samstag und Sonntag wurde in Wald kräftig gefeiert. | Bild: Christl Eberlein

Wenn es unter freiem Himmel ungemütlich ist, wird eben im Zelt enger zusammengerückt. Die teilnehmenden Vereine aus der Gemeinde, darunter der Angelsportverein Walbertsweiler, der Malteser-Hilfsdienst, der Narrenverein Hippetsweiler und der Musikverein, hatten rund um die Festwiese für zahlreiche Sitz- und Stehplätze im Trockenen gesorgt. Und die füllten sich an beiden Festtagen schnell.

Vorführungen im Freien

Ins Freie wurden die Besucher trotzdem immer wieder durch die verschiedenen Programmpunkte gelockt. So zum Beispiel durch eine Vorführung der Feuerwehr. Die Feuerwehrmänner und -frauen demonstrierten, wie ein Verletzter aus einem Unfallfahrzeug gerettet wird.

Gauditurnier sorgt für Stimmung

Vor der Bühne versammelte sich das Publikum dann zum Auftritt der großen und kleinen „Tanzmädels“ des TSV Wald und auch das Gauditurnier der Feuerwehr wollte sich kaum ein Besucher entgehen lassen. Wenn unter anderem der TSV Wald gegen die Landjugend aus Sentenhart antritt, dann stehen die jeweiligen Fanclubs selbstverständlich in der ersten Reihe.

Das Gauditurnier der Feuerwehr sorgte am Sonntagnachmittag beim Dorffest in Wald für gute Stimmung unter den Teilnehmern und Besuchern. | Bild: Christl Eberlein

Egal, ob Sonnenschein oder Regen, das Walder Dorffest gehört zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Gemeinde und sorgte auch in diesem Jahr für viel gute Stimmung, strahlende Gesichter, gelungene Auftritte und eine gemütliche gemeinsame Zeit von Einwohnern der Gemeinde und Gästen aus der Umgebung.