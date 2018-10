von SK

„Dein Körper – Deine Regeln“ – unter diesem Motto referierte Kera Deiß, ehemalige Kandidatin für "Germany’s Next Topmodel" erneut an der Klosterschule Wald über das moderne Frauenbild, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.

Was bedeutet das eigentlich – Frau sein? Weiblich sein? Schön sein? Und wer legt das eigentlich fest? Aus den Medien sei uns das Bild der modernen jungen Frau ja hinlänglich bekannt: nackte Haut, knappe Kleidung, sexuelle Verfügbarkeit. Persönliche wie zwischenmenschliche Intimität und Sexualität würden sehr offen und frei zugängig präsentiert. Aber wie eigentlich könnten junge Menschen Orientierung und einen passenden persönlichen Umgang mit der eigenen Sexualität finden, stellte die Referentin ihre Frage.

Solche Themen seien relevant für die Schülerinnen der Heimschule Kloster Wald. Und diese ehrlich und offen anzusprechen, darüber zu reden, welches Bild der eigenen Körperlichkeit realistisch und gesund ist, das sei ihr Anliegen, sagte Kera Deiß.

Die ehemalige Topmodel-Kandidatin sprach bereits im Herbst 2017 vor Schülerinnen zum Thema Essstörungen. Mit ihren Beiträgen möchte sie Mädchen und junge Frauen dabei unterstützen, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, das die Grundlage einer gesunden Sexualität darstellt und dazu befähigt, die eigenen Bedürfnisse zu wahren. Das Interesse damals war so groß, dass Deiß noch einmal kam. Vor rund 140 Mädchen der Oberstufe ging es um das Thema Frau sein, den eigenen Körper und die eigene Sexualität.

Frauen, so erklärte Deiß, sollten heute nicht nur schön sein, sondern sexy. Das Korsett dieser Idealvorstellung sei so eng, dass Mädchen sich und ihre Körper in dieses regelrecht hineinpressen müssten. In der Realität jedoch könne nur ein geringer Teil dem Ideal überhaupt nahekommen. In Musikvideos oder im Fernsehen, wo Frauenbilder gemacht würden, seien Frauen oft stark sexualisiert, würden sie in lasziven Bewegungen und Posen gezeigt. Dadurch gingen die Absatzzahlen hoch. Es entstünden aber gleichzeitig ungesunde Entwicklungswünsche bei jungen Mädchen, die solche Inhalte konsumieren.

Ein weiteres Thema war Partnerschaft und Sexualität. Es ging um die eigenen Grenzen und die Herausforderung, sich selbstbestimmt auf Sexualität einlassen zu dürfen. Wann (Antwort: Immer) darf man „Nein“ sagen zu Handlungen, zu denen man sich noch nicht bereit fühlt? Und wann (Antwort: Nie) muss man etwas mit sich machen lassen, wenn man es noch nicht will? Oft, sagte Deiß, trauten sich Mädchen und junge Frauen keine klaren Ansagen zu, da sie lieber die Erwartungen erfüllten oder Angst vor Zurückweisung haben. Das wichtigste in einer Partnerschaft sei aber Vertrauen, Offenheit und gegenseitiges Verständnis. Dazu gehöre ganz zentral die Ehrlichkeit bei sexueller Intimität.

Den Schülerinnen bot der Vortrag die Chance, sich offen und kritisch mit gesellschaftlichen Idealen, den Themen Frau sein und Sexualität auseinanderzusetzen. Die Beiträge der Mädchen, ihre Kommentare, Fragen, aber auch Gespräche zeigten, dass es zu diesem Thema mehr Redebedarf gibt, heißt es in der Mitteilung aus der Klosterschule.

