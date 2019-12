Für die Bürgermeisterwahl in Wald am 15. März 2020 gibt es einen ersten Bewerber – Kämmerer Joachim Grüner hat seine Unterlagen im Rathaus abgegeben

Der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Wald am 15. März 2020 hat seine Unterlagen abgegeben – Kämmerer Joachim Grüner will Nachfolger seines derzeitigen Chefs Werner Müller werden, wie er gestern dem SÜDKURIER bestätigte. Seit