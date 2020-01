von Sandra Häusler

Feierliche Schlüsselübergabe bei der Einweihungsfeier mit Thomas Roth von der Vinzenz von Paul gGmbH, Philipp Sohn, Nicolas Riek und Hans-Michael Morlock von roterpunkt Architekten und Bürgermeister Werner Müller (von links).

„Hurra, es ist geschafft“, begrüßte Bürgermeister Werner Müller mit großer Freude zur Einweihung des Walder Mehrgenerationenhauses Festgäste, Architekten, Gemeinderäte, Mitarbeiter der örtlichen Kindergärten, Vertreter und Mitarbeiter von Vinzenz von Paul gGmbH, Rathausmitarbeiter, bauausführende Handwerker und Firmen. Erst zwei Stunden zuvor habe der letzte Handwerker das Haus verlassen, so Müller.

„Noch nicht ganz fertig“

Das Gebäude des Mehrgenerationenhauses ist noch nicht ganz fertig. | Bild: Sandra Häusler

Das Gebäude sei noch nicht ganz fertig, vor allem an der Außenanlage fehle es noch und an ein paar Details. Wichtig sei jedoch, das Haus mit seiner Bestimmung übergeben zu können. Sobald der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg die Betriebserlaubnis erteilt habe und die Bauabnahme erfolgt ist, werde der Betrieb starten. Das Mehrgenerationenhaus ist für die Gemeinde ein „mega-wichtiges Projekt“, so Müller. Nach der schwierigen Standortsuche galt es weitere Hürden zu nehmen und auch die Finanzierung war auch nicht einfach.

„Besonderes Konzept“

Der Schlafbereich in der Kindertageseinrichtung, die rund zwei Drittel der Fläche des Mehrgenerationenhauses einnimmt.

„Dieses Haus hat ein ganz besonderes, ein ganz eigenes Konzept und viele Kommunen in der Regionen beneiden uns darum,“ erläuterte der Schultes. Partner und Mieter im neuen Haus ist die Vinzenz von Paul gGmbH, welche auf der einen Gebäudeseite die Tagespflege mit 15 Plätzen betreiben wird. Auf der anderen Gebäudehälfte werden 26 Kinder in der Kindertagesbetreuung einziehen. „Das Land Baden-Württemberg hat uns bei diesem Projekt mit ordentlichen Zuschüssen geholfen, über den Ausgleichsstock und die Fachförderung, ansonsten hätte die Gemeinde dieses Zwei-Millionen-Projekt nicht stemmen können,“ dankte der Bürgermeister stellvertretend der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden. Die in Wald wohnhafte grüne Abgeordnete freute sich über Einweihung des zweiten Mehrgenerationenhauses im Landkreis Sigmaringen. „Damit geht Wald beispielhaft voran und zeigt, dass auch im ländlichen Raum eine Antwort gefunden werden muss, auf den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder und den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für pflegebedürftige und ältere Menschen.“

„Neue Betreuungsformen“

Anica Raith vom Seniorenzentrum überreichte Sarah-Luise Kersten, Einsatzleitung Waldhäusle und Katharina Spedt (von links), Leiterin der Kindertageseinrichtung ein Präsent.

Das Mehrgenerationenhaus schließt zwei wichtige Lücken in der Betreuungsinfrastruktur der Gemeinde, zur stationären, ambulanten Pflege und Betreutem Wohnen kommt die Tagespflege hinzu und zu den bisherigen Kindergärten die Ganztagesbetreuung mit Mittagessen, eine herausragende Mischung an Betreuungsformen, betonte Werner Müller. Auch Thomas Roth, Regionalleiter Region Sigmaringen Vinzenz von Paul gGmbH, nannte es ein einzigartiges bahnbrechendes Konzept“ und lobte den architektonischen Entwurf. Philipp Sohn von roterpunkt Architekten ging auf den Bau selbst ein.

„Treffpunkt der Einrichtung“

Der Mehrzweckraum bilde den „Treffpunkt und zentralen Teil der Einrichtung“. Sohn unterstrich, dass alle am Bau beteiligten Firmen aus der Region seien. Das Gebäude hat ein begrüntes Flachdach und wird durch Blockheizkraftwerk beheizt. Klaus Knödler, Vorsitzender der evangelischen Kirchengemeinde Ostrach-Wald unterstrich:“ Jung und Alt unter einem Dach, was für eine schöne Vorstellung!“ Er ging auf die Aspekte Beziehung, Wertschätzung und Respekt ein. Pfarrer Josef Maurer von der katholischen Pfarrgemeinde erteilte den kirchlichen Segen und bat Gott:“ Nimm dieses Haus unter deinen Schutz.“ Die jungen Klarinettistinnen Isabell Schilling und Corinna Krall umrahmten die Festreden musikalisch. Vinzenz von Paul bewirtete bei der Besichtigung mit Speisen und gestern stellte sich das Mehrgenerationenhaus der Bevölkerung beim Tag der offenen Tür vor.