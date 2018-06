von Sandra Häusler

Wald – Der Betreuungsbedarf in den Kindergärten der Gemeinde Wald ist gestiegen. Das hat eine Elternumfrage im Frühjahr gezeigt. Von den 153 Fragebögen kamen 84 ausgefüllt zurück. Bei der Auswertung ergaben sich für die Verwaltung signifikante Abweichungen zum bestehenden Angebot.

Abenteuerland: Öffnungszeiten sollen erweitert werden

Die Verwaltung erarbeitete auf Basis dieser Elternwünsche nun Vorschläge, die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorlagen. So sollen im neuen Mehrgenerationenhaus ein Mittagessen und eine Ganztagsbetreuung angeboten werden, die Voraussetzungen dafür werden geschaffen. Im Kindergarten Villa Kunterbunt in Ruhestetten werden die Öffnungszeiten nicht geändert. Im Kindergarten Abenteuerland sollen sie ausgedehnt werden auf 7 bis 13.30 Uhr am Vormittag.

Verwaltung soll Gebühren neu kalkulieren

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, den Vorschlag weiter zu entwickeln und eine Gebührenkalkulation mit Ausgleich der Mehrkosten vorzulegen.

Hauptamtsleiter Michael Wenzler führte aus: "Der Trend, der sich in den bisherigen Umfragen gezeigt hat, hat sich verstärkt." Der Betreuungsbedarf ab dem ersten Lebensjahr stieg von acht auf 16 Kinder, ab dem dritten Lebensjahr von 37 auf 53 Kinder.

Deutlich mehr Nachfrage nach verlängerter Öffnungszeit

Außerdem stieg die Zahl der Eltern, die sich verlängerte Öffnungszeiten wünschen, von 14 auf 53 Erziehungsberechtigte. 49 von ihnen leben in Wald. 22 Erziehungsberechtigte wünschen sich, dass ihr Kind ein Mittagessen bekommt.

14 Eltern brauchen Ganztagsbetreuung

Bislang hatten sechs Erziehungsberechtigte Bedarf an einer Ganztagsbetreuung, jetzt waren es 14. "Die Erziehungsberechtigten, die eine Ganztagesbetreuung wünschen, brauchen sie auch", unterstrich der Hauptamtsleiter. Verstärkt hätten Walder Eltern beim Landratsamt nach einer Ganztagesbetreuung angefragt. Dieses hatte sich wiederum an die Gemeindeverwaltung in Wald gewandt mit dem Auftrag, sie solle diesem Bedarf möglichst bald Rechnung tragen. Wenn die Kinder eine Tageseinrichtung in einer anderen Kommune besuchen, besuchen sie dort meist auch die Grundschule und fehlen dann in Wald. 83 Prozent der Eltern haben jedoch nach wie vor keinen Bedarf für eine Ganztagesbetreuung.

Kosten steigen durch verlängerte Öffnungszeiten

Laut der Umfrage bevorzugen die Eltern in Wald eine Öffnungszeit von 7 bis 13.30 Uhr. Aktuell ist die Einrichtung von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten bringt nicht nur höhere Kosten mit sich, die über Gebührenerhöhungen wieder hereingeholt werden müssen, sondern auch einen erhöhten Personalbedarf. Bei verlängerten Öffnungszeiten reduziert sich zudem die Anzahl der Plätze auf 22 pro Gruppe. Die Zuschüsse sinken dann nach dem Finanzausgleichsgesetz um rund 10 000 Euro.

Kindergartenleiterin: Betreuungszeit nachmittags manchmal wenig genutzt

Auf die Frage, wie die Kindergartenleitung zu den verlängerten Öffnungszeiten stehe, stellte Bürgermeister Werner Müller fest, dass der Träge die Öffnungszeiten festlege. Er bat die stellvertretende Kindergartenleiterin Anja Braun, die die Diskussion aus den Zuhörerreihen mitverfolgt hatte, an den Ratstisch. Die Betreuungszeit am Nachmittag werde manchmal wenig genutzt, beantwortete sie die Frage. "Man muss sich entscheiden: Brauche ich die verlängerten Öffnungszeiten oder nicht? Und dann müssen auch Mehrkosten bezahlt werden, so kenne ich es", erklärte Anja Braun. Bürgermeister Werner Müller räumte ein: "Es wird mit den Betreuungsplätzen im nächsten Jahr eng. Derzeit sind die Gruppen voll und dies auch, wie prognostiziert, die nächsten zwei Jahre."

