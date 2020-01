Eine engagierte Tier- und Naturschützerin aus Wald hat einen Antrag bei der Jagdgenossenschaft Wald gestellt, dass auf ihrem Grundstück nicht gejagt werden darf, eine sogenannte Jagdbefriedung. Der Antrag richtete sich an den Gemeinderat, wurde allerdings in der jüngsten Sitzung von der öffentlichen Tagesordnung genommen, „weil der Rat in diesem Falle nicht als Gemeinderatsgremium, sondern als Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Wald handelt, und dessen Sitzung sind zwingend nichtöffentlich abzuhalten“, erklärt Bürgermeister Werner Müller die Rechtslage.

Grundstückseigentümerin stellt Schild auf

Mit diesem Schild weist die Grundstückseigentümerin bei Hippetsweiler auf das Jagdverbot hin. Bild: Sandra Häusler | Bild: Sandra Häusler

Private Grundstücksbesitzer können ihr Land grundsätzlich „befrieden, das heißt von der Bejagung ausnehmen, erklärt Rathauschef Werner Müller, dass die Grundlage dafür ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofes ist, das die Befriedung aus ethischen Gründen zugelassen hat. Das neue Jagd- und Wildtiermanagementgesetz des Landes habe dem Rechnung getragen und erlaube nun, dass Grundstücksbesitzer, die ethische Gründe geltend machen können, ihre Grundstücke auf Antrag von der Bejagung ausnehmen lassen können. Über den Antrag berät der neu gebildete Jagdbeirat, die betroffene Jagdgenossenschaft wird hierzu zu einer Stellungnahme aufgefordert und die Entscheidung trifft dann die Untere Jagdbehörde im Landratsamt.

„Nur ein Antrag“

In der Gemeinde Wald gibt es bislang eine Grundstücksbesitzerin, die das gemacht hat, bestätigt Müller, dass die Bürgerin nun auf anderer Gemarkung ein weiteres Grundstück gekauft hat, und nun konsequenterweise die Befriedung auch auf dieses Grundstück ausdehnen will. Die befriedeten Grundstücke dürfen definitiv nicht bejagt werden. „Ein Jäger, der dies dennoch tut, handelt rechtswidrig und könnte auch strafrechtlich verfolgt werden“, ergänzt Müller.

Jagdbeirat berät über Ansinnen

„Das Thema ist auf der Agenda des Jagdbeirats im Landkreis Sigmaringen„, erklärt Hans-Jürgen Klaiber. Der Hegeringsleiter im Landkreis Sigmaringen wird als Vertreter der Jägerschaft seine und die Einschätzung des Landesjagdverbands zu dem Antrag abgeben. Er weiß, dass schon Grundstücke der Antragsstellerin befriedet sind, weist aber daraufhin, dass bei der damaligen Entscheidung die die drohende Afrikanische Schweinepest und die damit von der Jägerschaft geforderte intensivste Bejagung noch keine brisanten Themen waren. Der Jagdbeirat ist mit dem neuen Jagd und Wildtiermanagement eingerichtet worden und ersetzt das alte Kreisjagdamt. In ihm sind Vertreter von Landkreis, Landwirtschaft, Forst, Naturschutz und Jagd vertreten und das Gremium berät die Untere Jagdbehörde im Landratsamt.

Bislang nur ein Antrag auf Jagdbefriedung im Landkreis

„Im Landkreis Sigmaringen hat es in den vergangenen Jahren erst einen Antrag auf Befriedung von Grundstücken aus ethischen Gründen nach Paragraf 6a Bundesjagdgesetz gegeben“, bestätigt Anja Schäfer, Fachbereichsleiterin Recht und Ordnung, dass es sich um dieselbe Antragsstellerin handelt. Dem Antrag wurde ganz überwiegend stattgegeben, allerdings wurde auf einem Teil der Grundstücke die Bejagung von Schwarzwild weiterhin erlaubt, und damit die Befriedung eingeschränkt. Das aktuelle Anhörungsverfahren läuft nach Angaben der Fachbereichsleiterin, das Anfang März im Beirat bei der Unteren Jagdbehörde beraten wird.