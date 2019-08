Buchenwald wird abgeholzt

Am 27. September 1701 hatte die damalige Äbtissin Maria Jakobina von Bodman des Klosters Wald den Fürsten Meinrad von Hohenzollern Sigmaringen gebeten, dort eine Glashütte einzurichten, und die dafür benötigte Fläche des schlagbaren Buchenwaldes abholzen zu dürfen. Der Fürst genehmigte die Errichtung einer Glashütte mit der Auflage, jährlich an das Kloster Wald 2000 Stück Glasscheiben zu liefern. Dieser Vertrag ist die Gründungsurkunde für den Ort, der mit dem Bau einer Glashütte von Glasmeister Abraham Schmid aus Liptingen begann.

Vermessung der Glashütte

Heimatforscher und SÜDKURIER-Mitarbeiter Falko Hahn hat sich erneut mit der Geschichte von Glashütte beschäftigt, in den Archiven geforscht und viele Stunden die Urkundentexte studiert und übersetzt. Herausgekommen ist ein schmales Büchlein, mit Karten, Grafiken und akribisch ermittelten Taufdaten, Eheschließungen, Sterbefällen und Grundstücksgeschäften. Als Hauptquelle für seine Recherchen nutzte Falko Hahn die Vermessung der Glashütte durch den Geometer Franz Jakob Bleicher aus Saulgau. Dieser hatte vor 1790 die „Beschreibung der Gnädigsten Herrschaft Wald zugehörige Schupflehengüter auf der Glashütten„ aufgenommen.

Mühsame Arbeit im Archiv

„Es war eine mühselige Arbeit, die handschriftlichen Einträge in Schriftdeutsch zu übertragen“, erzählt Falko Hahn. In sein neuestes heimatgeschichtliches Buch hat er auch noch die geschichtlichen Vorgänge zwischen dem Kloster Wald und Sigmaringen eingefügt. Angefangen mit dem Vertrag von 1701 mit den Vertragspartnern, dem Glasmeister Abraham Schmid und Walds Äbtissin Maria Jakobe von Bodman. Zu der Zeit baute sie die heutige Pfarrkirche über den Trümmern der von ihr abgerissenen gotischen Klosterkirche von Wald. Diese Geschehnisse sind in den Kirchenbüchern von Walbertsweiler dokumentiert, die Hahn vor einigen Jahren abfotografierte. Inzwischen liegen diese im erzbischöflichen Archiv von Freiburg.

Viele Pendler arbeiten in Glashütte

Durch diese Daten konnte er beispielsweise die Hochzeiten und Taufen in der Frühzeit des Dorfes ermitteln, wobei die Wohnsiedlung nach der Gründung der Glashütte langsam, aber stetig wuchs. In der „Waldischen Glashütte„ waren neben heimischen Arbeitskräften schon damals Pendler aus Kappel, Rengetsweiler, Otterswang und Göggingen, beschäftigt. Hergestellt wurde vornehmlich farbloses Hohlglas, das mit der Glasmacherpfeife geblasen wurde. Die wichtigsten Erzeugnisse waren Flaschen, Trinkgläser, Schüsseln, Röhren oder ballonartige Glaskugeln als Fliegenfänger. Auch Fensterglas wurde in größeren Scheiben hergestellt.

Absatzmarkt Schweiz geht verloren

Das Absatzgebiet der Erzeugnisse war neben dem heimischen Markt vor allem die Schweiz, wobei nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/1871 diese Kunden verloren gingen. Dies war mit ein Grund für die spätere Einstellung des Betriebes. Eine weitere Ursache war die beginnende Industrialisierung der Glasfabriken, die den mundblasenden Betrieben jegliche Wirtschaftlichkeit nahmen.

Quarzsand wird gefördert

Der Quarzsand als der wichtigste Teil des Rohmaterials wurde in den Riedwiesen auf der Gemarkung Bittelschieß und in der Erhebung des heutigen „Walder Berges„ gefunden und abgebaut. In der Blütezeit der Glashütte, um das Jahr 1870, arbeiteten dort 44 Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren, drei Frauen und 46 Arbeiter täglich acht Stunden. Am 18. Oktober 1830 genehmigte die fürstlich-hohenzollerische Landesregierung Sigmaringen den dort angesiedelten Familien unter dem Namen „Glashütte„ eine eigene Gemeinde zu bilden.