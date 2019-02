von SK

Wald – Bei der Nominierungsversammlung der CDU Wald haben sich die Kandidaten zur Gemeinderatswahl persönlich vorgestellt. Das schreibt CDU-Vorsitzende Stefanie Grüner in einer Pressemitteilung. Der Gesetzgeber und die Parteistatuten schreiben für die Aufstellung der Bewerber ein genau festgelegtes Verfahren vor. In der zwölf Punkte umfassenden Tagesordnung konnten sich die Kandidaten vorstellen.

Krall und Nipp nicht mehr dabei

Von den bisherigen Gemeinderäten kandidieren bei der Wahl am 26. Mai Ingrid Tillessen, Michael Riegger und Gerhard Lohr wieder auf der CDU-Liste. Im neuen Gremium werden Jürgen Krall und Johannes Nipp nicht mehr dabei sein. Neu um einen Sitz im Gemeinderat bewerben sich Dieter Asbeck, Clemens Stadler und Alexander Willibald aus Sentenhart. Mit ihnen kandidieren Markus Herz aus Walbertsweiler, Waldemar Kaiser aus Kappel und Nico Marquardt aus Wald.

Bei seiner Vorstellung betonte Markus Herz, dass ihn vieles an der großen Politik aufregt, weil man doch vieles in der Gestaltung und Umsetzung einzelner Gesetze besser machen könnte. Leider habe hier der einzelne Bürger nur schwer oder gar keine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Herz sagte, er sehe hier im Gemeinderat vor Ort durchaus Gestaltungsmöglichkeiten.

Gute Infrastruktur "eine zwingende Aufgabe"

Das ehrenamtliche Engagement zu fördern und zu unterstützen, ist für alle Kandidaten ein großes Anliegen, heißt es in der Pressemitteilung. Unternehmer Alexander Willibald erklärte, die Infrastruktur in der Gemeinde zu stärken, sei eine zwingende Aufgabe, um auch auf dem Lande wettbewerbsfähig zu bleiben. Dass er bei Geschäftsreisen durch Südafrika einen besseren Handyempfang habe, als stellenweise hier in der Region, das gebe ihm zu denken. Einig sind sich alle Kandidaten, dass in Wald in der Vergangenheit die richtigen Weichen gestellt worden seien. Jetzt gehe es darum, dass der Zug richtig Fahrt aufnehme – dafür wollen sie sich einsetzen, heißt es abschließend.