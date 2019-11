von Robert Reschke

Bürgermeister Werner Müller konnte bei der Hauptversammlung insgesamt zwölf Beförderungsurkunden überreichen. Das Foto zeigt von links: Kommandant Sascha Schweikhart, Anja Holluber, Mathias Will, Raphael Störk, Matthias Stadler, Tobias Renz, Martin Friedrich, Christian Vochazer, Jonas Specker, Rafael Beck, Bürgermeister Werner Müller und Manuel Rumpel. Bild: Robert Reschke

Die Freiwillige Feuerwehr Wald, mit ihren Abteilungen Sentenhart, Ruhestetten und Walbertsweiler, ist gut gerüstet. Dies beweist die hohe Anzahl an Beförderungen, Ehrungen und auch die erfolgreiche Teilnahme am Leistungsabzeichen-Wettbewerb. Dafür gab es auch Lob vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Dieter Müller: „Das war klasse Arbeit mit euren 23 Einsätzen und rund 700 geleisteten Stunden und die Wehr kann zudem einen vorzüglichen Ausbildungsstand aufweisen.“ Insgesamt erhielten zwei Kameraden das Leistungsabzeichen in Bronze und neun Mitstreiter das Leistungsabzeichen in Gold. Aber Kommandant Sascha Schweikhart will sich keineswegs auf den Lorbeeren ausruhen, sondern forderte seine Mannen bereits wieder zu einer erneuten Teilnahme im kommenden Jahr auf. Auch die Zahl der Ehrungen war imposant. Das Feuerwehrabzeichen in Bronze erhielten neun Kameraden für ihre 15-jährige aktive Tätigkeit bei der Wehr, sowie Friedrich Batsch in Gold für seine 40 Jahre. Und zudem unterstreichen zwölf Beförderungen den Leistungsstand der Wehr. Die Beförderungsurkunden übergab Bürgermeister Werner Müller, der auch die gute Zusammenarbeit der Gemeinmde mit den der Blaulicht-Einheiten würdigte.

Besonders wies er darauf hin, dass die Wehr bei ihrer Mitwirkung in der Fasnet, dem Dorffest und vielen weiteren Events, einen wesentlichen Teil der Gesellschaft verkörpere. Ein weiterer Fingerzeig auf die Schlagkräftigkeit der Walder Wehr sind die insgesamt 19 besuchten Aus- und Weiterbildungs-Lehrgänge. Die Zahl der Aktiven in der Wehr ist auf 94 Männer und vier Frauen leicht gesunken und auch der Nachwuchskader ist etwas geschrumpft, wie der Kommandant berichtete. Doch die Wahl von Peter Braun-Droxner zum neunen Jugendfeuerwehrwart lässt die Versammlung optimistisch in die Zukunft blicken, war doch dieses Amt ein Jahr lang verwaist. Die Nachwuchskräfte werden nun von insgesamt sieben Betreuern begleitet.