Rund 1400 Hästräger zogen am Fasnet-Samstig beim Narrenumzug in Wald durch die Straßen. Nach dem Umzug feierten die närrischen Gäste bei einem bunten Bühnenprogramm in der Zehn-Dörfer-Halle und bei strahlendem Sonnenschein vor der Halle im Partyzelt oder Freien.