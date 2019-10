von Sandra Häusler

Der Lindenbach kommt aus dem Ruhestetter Ried, läuft unter der Kreisstraße 8226 hindurch Richtung Sentenhart. Das Wasser stand um 11.30 Uhr bis an die Böschungskante, erklärte Joachim Grüner, bei der Gemeinde Wald für das Wasser verantwortlich. Ursache für die Überschwemmung war ein geborstener Biberdamm im Ruhestetter Ried. „Jetzt ist der Biberdamm leer“, vermutete Grüner.

Ein Bürger habe ihn informiert. Somit fuhr er an seinem freien Tag in den Walder Ortsteil Steckeln, um sich vor Ort ein Bild zu machen. „Es hätte auch ein Rohrleitungsbruch sein können“, vermutete er zunächst. Doch die Wassermenge hatte eine andere Ursache. „Der Biberdamm hatte zwei Hektar Fläche überflutet. Da passt schon einiges an Wasser hinein“, so Grüner.

Florian Brucker, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wald, suchte ebenfalls die Überschwemmungsstelle auf, überwachte den Ablauf des Wassers und hätte notfalls eine Sperrung der Kreisstraße bei Überflutung veranlasst. „Der Fluss hat merklich nachgelassen“, stellten Brucker und Grüner am frühen Nachmittag fest.