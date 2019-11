von Christl Eberlein

Ein mögliches Aus für Dauerparker hat der Gemeinderat von Wald in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend beschlossen. Im Zuge des damaligen Ausbaus der Hohenzollern Straße und der Von-Weckenstein-Straße in Wald wurden dort mehrere öffentliche Parkplätze für Kunden der Ladengeschäfte und der öffentlichen Einrichtungen in den beiden Straßen geschaffen. Diese Parkplätze würden jedoch mittlerweile überwiegend von Dauerparkern genutzt, klagten unter anderem die betroffenen Geschäftsinhaber. Zurecht, hieß es im Gemeinderat. Durch die Dauerparker werde verhindert, dass Laufkundschaft die Parkplätze zum Einkaufen nutzen könne. Der Gemeinderat stimmte daher über einen Antrag auf Ausweisung von Kurzzeitparkplätzen ab.

Zwischen 7 bis 17 Uhr an Werktagen

Da die Gemeinde nicht selbst darüber bestimmen kann, muss dieser Antrag bei der Verkehrsbehörde des Landkreises eingereicht werden. Die Gemeinderatsmitglieder verständigten sich auf eine mögliche Regelung, die das Parken in den gekennzeichneten Flächen tagsüber, in der Zeit etwa von 7 Uhr bis 17 Uhr, auf maximal zwei Stunden an Werktagen beschränken würde. Damit die Parkplätze vor der Kirche auch am Sonntag für Kirchgänger zur Verfügung stehen, solle das Kurzzeitparken mit einer Höchstparkdauer von zwei Stunden dort auch am Samstag und Sonntag gelten.