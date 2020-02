von Sandra Häusler und Siegfried Volk

Wald ist in Kürze um einen Veranstaltungsort reicher. Der Walder Keramikkünstler Asghar Khoshnavaz baut derzeit den ehemaligen Heuboden seines Bauernhauses zu einem Veranstaltungsraum aus. „Ich möchte hier eine offene Bühne für Veranstaltungen, Lesungen, Musik und Diskussionen bieten“, sagt der 79-jährige Wahlwalder. Ziel dieser Veranstaltungen sei, mit Basisarbeit, Respekt und Solidarität zur Völkerverständigung beizutragen. Vor 30 Jahren hatte der gebürtige Iraner den 400 Jahre alten Bauernhof mit Unterstützung eines Freundeskreises in der Friedensbewegung erstanden. „Ich habe Staub aus 400 Jahren beseitigt“, freut sich der Friedensaktivist über die Fortschritte.

Jahrhundertealten Eichenbalken gerettet

Beim Ausbau des Heubodens wird Asghar Khoshnavaz von Wolfram Leinß, einem Bildhauer aus Wald, unterstützt. „Asghar kenne ich schon seit fast 30 Jahren. Seit acht Jahren wohne ich in Wald, habe eine Werkstatt und unterstütze Asghar gerne“, unterstreicht Wolfram Leinß. Als die ehemalige Schreinerei der Heimschule abgerissen wurde, rettete Asghar einen jahrhundertealten Eichenbalken daraus. Nun ziert er die Mitte des Raumes. Derzeit sucht der Keramiker noch nach einem „Namen für das Kind“. Das Fundament der offenen Bühne stelle die Friedensarbeit und Völkerverständigung dar, unterstreicht der Verfechter von Gewaltfreiheit, zu dessen Vorbildern Mahatma Gandhi und Martin Luther King zählen. „Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts“ zitiert der 79-Jährige ein Zitat von Willy Brandt.

Wald Asghar Khoshnavaz schafft seit 30 Jahren Kunst aus Ton Das könnte Sie auch interessieren

Die Veranstaltungen sollen jeweils von Frühjahr bis Oktober stattfinden. „Wer Ideen hat, mitgestalten möchte, darf sich gerne bei mir melden“, betont er. Asghar Khoshnavaz arbeitet mit der offenen Musik-und Aktionsgruppe „Lebenslaute“ zusammen, die klassische Musik an solchen Orten zu Gehör bringen, wo man sie nicht erwartet. Ebenso ist der dem Netzwerk „Friedenssteuer“ verbunden. Der gebürtige Iraner engagiert sich bei „Pro Asyl„ übersetzt und unterstützt afghanische Asylbewerberfamilien.

Wald Handwerk und Begegnung: Tag der offenen Töpferei bei Asghar Khoshnavaz Das könnte Sie auch interessieren

Vor 50 Jahren kam der im Iran geborene Asghar Khoshnavaz nach Deutschland und zwei Jahrzehnte später verschlug es ihn in die Zehn-Dörfer-Gemeinde, wo er geblieben ist. Durch einen Töpfermeister der Klosterschule lernte er als 50-Jähriger die japanische Brenntechnik Raku kennen und war sofort davon fasziniert. Autodidaktisch eignete er sich das Handwerk des Töpferns an, gründete seine eigene Werkstatt und studierte die traditionelle japanische Brenntechnik, die bereits im 16. Jahrhundert entwickelt wurde, und sein Kreamikatelier heißt deshalb „Raku“.

Teilnahme auch am Tag der offenen Töpferei

Im 30. Jahr seines Schaffens kann man dem Künstler beim „Tag der offenen Töpferei“ in Baden-Württemberg über die Schulter schauen, der zum 15. Mal im stattfindet und an dem sich „Raku“ wieder beteiligt. Am 14. und 15. März öffnet Asghar Khoshnavaz jeweils von 10 bis 18 Uhr die Türen seines Ateliers im Ortskern von Wald.