von Sandra Häusler

Ein Sonderkonzert widmete die Bauernkapelle Mindersdorf Ernst Mosch zum Saisonabschluss in der Walder Zehn-Dörfer-Halle. Vor 20 Jahren war der Gründer und musikalische Leiter der „Egerländer Musikanten“ 1999 verstorben. Mosch galt als „König der Blasmusik„ und machte die Egerländer Musik so bekannt wie kein anderer. Mit den schönsten Melodien erinnerte die Bauernkapelle Mindersdorf an ihn.

Die Walder Zehn-Dörfer-Halle war beim Ernst-Mosch-Sonderkonzert zum Saisonabschluss der Bauernkapelle Mindersdorf bis auf den letzten Platz gefüllt. | Bild: Häusler, Sandra

„Die Kapelle hat gewonnen“, dieser Einstiegstitel passte perfekt in die voll besetzte, herbstlich geschmückten Halle. Die große Fangemeinde der Bauernkapelle war bis aus dem Schwarzwald und der Bodenseeregion zum Fanfest angereist. „Der böhmisch-mährische Stil, den sie spielen, macht die Bauernkapelle so besonders“, unterstrich Zuhörer Hubert Maurer aus Konstanz-Dettingen. Irmgard Reichenauer aus Schienen gefallen besonders die Gesangseinlagen. Die Musikkapelle Sentenhart zählte ebenfalls zu den treuen Gästen und zeigte ihre Verbundenheit zur Kapelle aus dem Nachbarort, deren Musikanten und der böhmisch-mährische Blasmusik.

Die Bauernkapelle Mindersdorf präsentierte die schönsten Melodien des legendären Dirigenten und Komponisten Ernst Mosch: (vorne, von links) das Klarinettenregister mit Jessica Kempter, Ralf Amann und Siegfried Fetscher. | Bild: Häusler, Sandra

39 Titel, davon vierzehn mit Gesangseinlagen, präsentierte die Bauernkapelle. Beim „Böhmischen Wind“ glaubte man am Ende gar, durch die Klarinetten die Blätter im Herbstwind wirbeln zu hören. Beim Solotitel „Der Lieblingstrommler“ zeigte der musikalische Leiter Michael Steiert in ansteigendem Stakkato und angefeuert vom Publikum, sein Können. Viele bekannte Titel aus der Feder von Ernst Mosch folgten, wie „Der Dompfaff“, „Strohwitwer“, der „Astronauten-Marsch“, „Späte Liebe“, die „Feinschmecker-Polka“. „Das macht Spaß“, strahlte Posaunist Holger Dett, als er in der Pause von der Bühne trat.

Eine spektakuläre Soloeinlage zeigte der musikalische Leiter und Schlagzeuger Michael Steiert. | Bild: Häusler, Sandra

Als besonderen Höhepunkt dirigierte Helmut Kassner, seit 1990 Flügelhornist bei Ernst Mosch und Ernst Hutter, nach der ersten Pause einen Teil des Konzertes und wirkte später am Instrument mit. Eine sechsstündige intensive Probe hatte Helmut Kassner mit der Bauernkapelle zur Konzertvorbereitung gehabt, berichtete Moderator Stefan Blender und am Ende habe der Dirigent sogar Ernst Mosch‚s legendären Spruch „Des isch es“, verwendet.

Gesangseinlage von Frank Wissler und Ramona Bach. | Bild: Häusler, Sandra

Dem SÜDKURIER erzählte Helmut Kassner: „Ich habe die Bauernkapelle als außergewöhnlich nette Leute auf einem sehr, sehr hohen musikalischen Niveau erlebt“. Kassners lebendiges und dynamisches Dirigat motivierte die knapp 20 Musikanten auf der Bühne zur Höchstleistung und hielt die Stimmung der Gäste auf hohem Niveau. „Er holt aus ihnen heraus, was er hören will“, erkannte Konzertbesucher Bruno Senn aus Schienen.

Zwischen den Stücken berichtete Helmut Kassner, dass es eine Auszeichnung für einen Musikanten sei, bei Ernst Mosch und den „Original Egerländer Musikanten“ mitspielen zu dürfen. Bereits als junger Bub habe der legendäre Blasmusikdirigent zu seinen drei großen musikalischen Vorbildern gehört. Der größte Traum von Kassner, bei den „Egerländer Musikanten“ mitzuspielen, habe sich dann mit rund 30 Jahren erfüllt. „Ernst Mosch war wie ein Übervater für mich“, unterstrich er und er habe sich bei ihm wie zuhause im Wohnzimmer gefühlt.

„Die Mindersdorfer sind bei mir eine altbekannte Musikkapelle. Die Musik gefällt mir“, gab Pius Veeser aus Wald an, der mit seiner Frau Melitta zum Fanfest gekommen war. Er hoffte auf sein Lieblingslied „Jasmin“ und lobte den „spitze Dirigenten“. Die vierjährige Ariana tanzte mit wehendem Rock vor der Bühne, sie hatte sich extra ein Tanzkleid für die Veranstaltung angezogen, berichtete ihre Mutter. Der Fußballclub Hohenfels/Sentenhart bewirtete die rund 500 Gäste bis in den Sonntagnachmittag hinein.

„Die Musik wird heute in der ganzen Welt gespielt und geliebt“

Gespräch mit Frank Wissler, 35 Jahre, Öhningen, seit 17 Jahren bei der Bauernkapelle und seit 2016 Vorsitzender der Bauernkapelle Mindersdorf.

Frank Wissler, Vorsitzender der Bauernkapelle Mindersdorf. | Bild: Häusler, Sandra

Wie und wann kam die Idee für ein Ernst-Mosch- Sonderkonzert auf?

Ideengeber hierfür ist unser musikalischer Leiter Michael Steiert, der sich schon seit seiner Kindheit der böhmischen Blasmusik verbunden fühlt. Inspiriert durch den 20. Todestag von Ernst-Mosch wollten wir dem großen Vorbild unseres Genres ein Sonderkonzert widmen bei dem wir die vielen, unfassbar schönen, böhmischen Titel der ‚Egerländer Musikanten‘ in den Fokus rücken. Ganz besonders freut es uns, dass wir hierzu Helmut Kassner als Weggefährten von Ernst-Mosch und seit 1990 erster Flügelhornist der ‚Egerländer Musikanten‘ gewinnen konnten. Er wird uns an diesem Tag dirigieren und uns bei einigen Titeln auch selbst mit seinem Flügelhorn unterstützen.

Welche Rolle spielt Ernst Mosch für die Bauernkapelle?

Ernst Mosch ist derjenige, der die böhmische Blasmusik populär machte. Er gründete das erfolgreichste Blasorchester der Welt – die Egerländer Musikanten. Die Musik, die durch das Orchester und Ernst Mosch bekannt und berühmt wurde, wird heute von vielen Blasorchestern in der ganzen Welt gespielt und geliebt. Als unser musikalisches Vorbild spielen Ernst Mosch und die Egerländer Musikanten eine ganz wichtige Rolle, da bei der Bauernkapelle Mindersdorf die Wurzeln der böhmischen Blasmusik immer erkennbar sein sollen. Stilistik, Eleganz, Perfektion und Persönlichkeit sind hier unverwechselbare Attribute, die uns stets ein Vorbild sind.

Was macht den Reiz der Egerländer Musik aus, was ist besonders daran?

Die Egerländer Blasmusik ist in seiner Stilistik etwas Einzigartiges. Diese Art von Musik lässt sich nicht einfach auf ein Notenblatt schreiben, sondern lebt erst mit maximal viel Leidenschaft und Intensität. Wenn diese Blasmusik perfekt gespielt ist, entwickelt diese eine unglaubliche Tiefe und das steckt wohl jeden Zuhörer an! Das ist Motivation genug für uns die böhmische Blasmusik weiter zu perfektionieren.

Wie gelang es Helmut Kassner zu diesem Konzert zu gewinnen? Wie hat die Bauernkapelle von seinem Mitwirken profitiert?

Unser musikalischer Leiter Michael Steiert nahm Kontakt mit Helmut Kassner auf und schilderte unser Vorhaben mit einem Ernst-Mosch-Sonderkonzert. Da sagte Helmut Kassen spontan zu. Helmut Kassner als Erster Flügelhornist ist prägend für die Stilistik der ‚Egerländer Musikanten‘. Genau diese Stilistik konnte er uns weiter vermitteln und mit uns proben. Die Eindrücke, Erfahrungen und schönen Momente mit Helmut nehmen wir mit in die kommende Blasmusik-Saison 2020!