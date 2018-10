Janek-Marvin Köhler ruht sich nicht auf Lorbeeren aus, das wird im Gespräch mit ihm schnell klar. Der 20-jährige Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker gehört in diesem Jahr mit zu den besten Auszubildenden im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen. Und in diesem Jahr will der erfolgreiche Junggeselle noch seinen Meister machen, wie er am Mittwoch in einem Gespräch mit dieser Zeitung sagte. Im Moment werde noch von der Kammer geprüft, ob er in den Genuss eines Meister-Bafögs oder einer Begabten-Förderung dank seiner guten Gesellennoten komme.

Zwischen 7000 und 9000 Euro kostet ein Kompakt-Meisterkurs

Für den viermonatigen Kompakt-Meisterkurs in Leipzig müsse er zwischen 7000 und 9000 Euro investieren. Was danach kommt, wenn er seinen Meisterbrief in der Tasche hat, lässt er noch offen. Er kann sich beispielsweise vorstellen, sich irgendwann mit einer Autowerkstatt selbstständig zu machen. Gerne würde er im Raum Pfullendorf oder Wald bleiben. Vor allem Oldtimer-Fahrzeuge hätten es ihm angetan, sagte er mit Blick auf seine mögliche berufliche Zukunft.

Während seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung im Pfullendorfer Autohaus Reck musste der Junggeselle zum Blockunterricht immer nach Balingen fahren. Dank des dortigen Wohnheims fuhr er immer bereits am Sonntagabend dorthin, um nicht am Montag in aller Herrgottsfrühe aufbrechen zu müssen. Da es nicht so viele Karosserie- und Fahrzeugbauer gibt, wurden die zwei Berufsschulklassen dort angesiedelt. Im Rückblick hätte er sich gewünscht, dass der praktische Teil der schulischen Ausbildung etwas besser gestaltet worden wäre. Denn das Ausdellen einer Türe, was in der praktischen Prüfung verlangt worden war, habe kaum während des Werkstatt-Unterrichts geübt werden können. Zudem sei ein Praxislehrer krankheitsbedingt ausgefallen. Sein gutes Abschneiden bei der Gesellenprüfung habe ihn überrascht, sagt der 20-Jährige. Er habe eigentlich nicht mit einem so guten Ergebnis gerechnet. Er weiß, dass er zur Gruppe der zweiten Kammersieger gehört, seine genauen Noten kennt er aber noch nicht.

Bereits von Kindesbeinen an, prägten schnelle Autos das Leben von Janek-Marvin Köhler. Der Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker fand früh zum Autocross. Inzwischen fährt er auch in Wettbewerben um die Deutsche Meisterschaft mit. Im Moment muss er allerdings wegen eines Sportunfalls pausieren. Was eine Karriere als Motorsportler anlangt, ist er Realist: Mit 20 Jahren sei er dafür zu alt und obendrein seien zahlungskräftige Sponsoren nötig. Sein Motorsport-Hobby sei sehr kostspielig. Rennen um die Meisterschaft würden vor allem in Ostdeutschland ausgefahren, entsprechend weit seien die nötigen Anreisen, beispielsweise ins Bundesland Brandenburg. Mit 16 Jahren durfte er erstmals bei einem Cross-Rennen ans Steuer. Dazu war eine entsprechende Lizenz nötig.

Janek-Marvin Köhler gehört zu den 93 Gesellinnen und Gesellen, die im Dezember von der Kammer für ihre guten Leistungen in den Abschlussprüfungen ausgezeichnet werden. Die Prüfung muss mit gut oder besser abgeschlossen worden sein.

36 Frauen mit in der Spitze Insgesamt 316 Handwerkerinnen und Handwerker stellten sich dem Leistungswettbewerb der Handwerkskammer Reutlingen. Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer der Kammer, wertet diese hohe Teilnehmerzahl als Beleg für die engagierte Ausbildungsarbeit der Betriebe. Im Rahmen des Leistungswettbewerbs, in dem sich die jungen Frauen und Männer nochmals einer kritischen Bewertung stellen, wurden von der Kammer insgesamt 93 Auszeichnungen ausgesprochen, darunter 43 erste Plätze, 29 zweite und 21 dritte Plätze, wie die Kammer mitteilt. Jede dritte Auszeichnung ging in diesem Jahr an eine Gesellin. Insgesamt 36 Frauen setzten sich in der Konkurrenz zu den Gesellen durch, darunter auch in bislang eher männerdominierten Berufen wie Feinwerkmechaniker, Maler und Lackierer und Fahrzeuglackierer. Der Landkreis Reutlingen – hier gibt es die meisten Betriebe im Kammerbezirk – stellt mit 28 Junghandwerkern die meisten Siegerinnen und Sieger. Es folgen der Zollernalb-Kreis mit 19 und der Landkreis Tübingen mit 18 Auszeichnungen. Aus den Landkreisen Freudenstadt und Sigmaringen kommen jeweils 14 Siegerinnen und Sieger.

