von Christl Eberlein

Der Ortskern von Wald war am Samstag in Narrenhand: Zum 50. Festumzug der Gemeinde waren tausende Besucher gekommen, die am Straßenrand gemeinsam mit den Zünften und Narrenvereinen feierten. Von der Zehn-Dörfer-Halle bis zum Rathaus, um das Kloster herum und zurück zur Halle führte die rund 1,5 Kilometer lange Strecke. Knapp 50 Gruppen beteiligten sich am Umzug und präsentierten ihre Zünfte und Vereine.

Das närrische Treiben lassen sich Lisa Wehrle, Kerstin Jäger (hinten, von links) sowie Theo, Lina, Ida und Luca Steidle (vorn, von links ) nicht entgehen. | Bild: Christl Eberlein

Rund 50 Gruppen ziehen durch Wald

Zahlreiche helfende Hände des Narrenvereins und des TSV Wald hatten im Vorfeld den Ablauf organisiert und für gelungene Rahmenbedingungen gesorgt. Und so sah man den Besuchern und Teilnehmern die gute Laune deutlich an. Mit viel Musik, bunt und fröhlich zogen die Narren durch den Ort. Mit dabei waren unter anderem die Fohlenhofer Galgenrösser aus Selgetsweiler, die Eulenzunft aus Rohrdorf, die Herdwanger Eselsohren, die Kehlbachratten aus Otterswang und die Narrenzunft Deifelweib Erolzheim.

Höhepunkt der Walder Fasnetszeit

Mehr als eine Stunde dauerte es, bis alle teilnehmenden Gruppen am Ziel angekommen waren. Dort stand bereits die Verpflegung parat. Vor der Zehn-Dörfer-Halle und auf der Bühne in der Halle spielten Musikgruppen zur Unterhaltung der Feiernden, die ausgelassen tanzten und mitsangen. Die Walder Fasnetszeit hat mit dem Umzug ihren Höhepunkt erreicht.