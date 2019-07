von Christl Eberlein

Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend stand eigentlich die Neuordnung des Gremiums im Mittelpunkt der Tagesordnung. Bürgermeister Werner Müller nutzte die Gelegenheit jedoch auch, um eine Erklärung abzugeben. Thema: die Stimmung im Ort und Konflikte rund um das Mehrgenerationenhaus.

Abschied und Neubeginn im Rat

Doch zunächst wurden die scheidenden Ratsmitglieder verabschiedet: Jutta Krall (Freie Wähler), Johannes Nipp (CDU), Georg Moser (Unabhängige Liste), Jürgen Krall (CDU) und Norbert Hübschle (Unabhängige Liste). Außerdem galt es, drei neue Gesichter zu begrüßen: Heike Fox (Unabhängige Liste), Marina Fröhlich (Freie Wähler) und Alexander Willibald (CDU). Insgesamt gehören dem Gemeinderat in der Amtsperiode bis 2024 zwölf Mitglieder an.

Müller ruft zur konstruktiven Zusammenarbeit auf

Bürgermeister Werner Müller vereidigte die Gremiumsmitglieder. „Die Gemeinderäte sind die Vertreter aller Bürger der Gemeinde und die Richtschnur ist das Wohl der ganzen Gemeinde“, betonte er. Sicher werde man nicht immer derselben Meinung sein und es müsse auch nicht immer Einigkeit herrschen. „Lassen sie uns gemeinsam gut zusammenarbeiten, zum Wohle der Gemeinde“, appellierte er an die Gemeinderatsmitglieder.

Konflikte rund um Mehrgenerationenhaus

Aktuell herrsche seiner Ansicht nach nämlich kein Einklang in der Gemeinde, sagte er zu Beginn seiner Erklärung. Unter anderem das Thema Mehrgenerationenhaus sei Grund für immer wiederkehrende Auseinandersetzungen im Rat. Bekanntlich haben sich die Kosten für das Großprojekt auf rund zwei Millionen Euro erhöht. Es stand sogar ein Baustopp im Raum, den eine Anwohnerin nach Angaben des Rathauschefs beantragt hatte, was vom zuständigen Regierungspräsidium jedoch abgewiesen wurde.

Müller betonte, dass der Gemeinderat seinerzeit über den Bau abgestimmt und den Plänen mit Mehrheit auch zugestimmt habe. Der Bedarf an Ganztagesbetreuungsplätzen im Ort sei noch immer vorhanden und darauf habe man mit dem Mehrgenerationenhaus reagiert.

Bürgermeister widerspricht Gerüchten um finanzielle Schieflage

Es könne daher nicht sein, dass nahezu nach jeder Gemeinderatssitzung mit Rechtsaufsicht gedroht werde. Weiter kursierten Behauptungen, dass der Bürgermeister die Gemeinde in den „finanziellen Ruin treibe“ und „die Lage nicht im Griff“ habe, zitierte Müller. Das sei definitiv nicht so. Die Gemeinde habe fast keine Schulden und gute Rücklagen, verwahrte er sich damit gegen Gerüchte, die teils auch ihn persönlich zur Zielscheibe hätten. Es sei nicht die Aufgabe des Gemeinderates, die „armen Bürger vor der Verwaltung zu schützen“. Er wünsche sich die „einstige Loyalität gegenüber seinem Amt und die gute Zusammenarbeit“ zurück, die es in der Gemeinde Wald ursprünglich gegeben habe.