von Sandra Häusler

Es passte einfach zusammen – das Wetter und der 23. Walder Herbstmarkt. Das vielfältige Angebot von 65 Marktbeschickern lockte unzählige Besucher auf das Rund der Dorfwiese in der Walder Ortsmitte. „Es ist halt schönes Wetter, da will man raus“, begründete Maria Müller aus Boll ihr Kommen. Doch nicht nur die vielen Einkaufsmöglichkeiten locken Gäste über die Gemeindegrenzen hinaus an, sondern der Herbstmarkt ist auch alljährlich ein beliebter Treffpunkt zu einem Schwätzchen bei Marktatmosphäre – nach dem Motto Sehen und gesehen werden.

Mit seiner entspannten Marktatmosphäre ist der Walder Herbstmarkt neben dem vielfältigen Angebot auch ein beliebter Treffpunkt. Beim ausgiebigen Marktbummel kamen Susann Dreymüller, Irmgard und Siegfried Keller, Gerhard Lohr, Claudia Krall und Ulrike Lohr miteinander ins Gespräch (von links). | Bild: Sandra Häusler

„Es ist schön, dass man Leute trifft“, betonte Marktbesucher Gerhard Lohr aus Ruhestetten. Ob Bekleidung, Leder-, Strumpf- oder Holzwaren, die Besucher wurden an den vielen Ständen fündig. Der Walder Herbstmarkt ist zudem bekannt für das große Angebot an selbstgebastelten Herbst-,Dekorations- und Geschenkideen. Über Strohtürkränzen, Filzwichteln, genähten Herzen oder Glückwunschkarten aus Stoff, Türsteher, für jeden Geschmack war etwas dabei. Noah Droxner aus Riedetsweiler hatte unter Holzwindlichter aus Altholzbalken gefertigt.

Der Walder Herbstmarkt erfreut mit seinem vielfältigen Angebot nicht nur die Marktbesucher, sondern ist auch ein beliebter Treffpunkt, wie für v.l. Annette Esser aus Pfullendorf, Ines und Volker Hecht aus Aach-Linz und Manfred und Claudia Hofer aus Wald. | Bild: Sandra Häusler

Die Eltern vom Kindergarten Abenteuerland Wald boten Kaffee und Kuchen an. „Der Erlös wird frische, gefüllte Obst-und Gemüsekisten im Kindergarten eingesetzt“, erläuterte Ines Braun. Die Ministranten hatten Kuchen im Glas gebacken. Die beiden Alpakahengste „Heavens King“ und „Rocco“ waren erstmals bei einem Markt dabei und ganz brav, freute sich Halterin Rosina Pfeifer von den Linzgau Alpakas aus Rast. Die Alpakas waren wie die beiden Schafe von Siegfried Benkler ein Anziehungspunkt für die jüngsten Marktbesucher und erhielten viele Streicheleinheiten.

Der Messer-und Scherenschleifer Mathias Schwarz aus Reutlingen ist seit vielen Jahren auf dem Herbstmarkt vertreten. Auch diesmal brachten die Marktbesucher wieder viele Scheren, Messer, Garten-und Rebscheren, sogar Äxte, um diese während ihres Marktbummels schärfen zu lassen. Es gab regionale Produkte, wie Kartoffeln, Eier und Nudeln direkt vom Bauern oder frisch gebackenes Brot. An den Gewürzständen duftete es aromatisch.

Wer gerne putzt wurde an den Marktständen mit Besen, Bürsten, Fenster-und Möbelreinigungsartikeln fündig. Vor der Zehn-Dörfer-Halle hatten rund zehn Kinder ihre Auslage für den Kinderflohmarkt ausgebreitet. „Es ging schon mehr weg, als wir gedacht haben“, freuten sich die Brüder Ben und Noah Schneider. Die Tischgarnituren an den Essensständen waren durchgehend belegt und begehrt.