von Sandra Häusler

Vielfältige Advents-und Geschenkideen gab es beim 4. Adventsbasar im Walder Pfarrheim zu entdecken. 2016 war der Adventsmarkt von den Initiatorinnen Irene Müller und Susanne Kuhn ins Leben gerufen worden und hat sich im Veranstaltungskalender etabliert. Und so hatten die Gäste am Samstag praktisch zwei Adventbasare in einem Rutsch, konnten direkt vom Adventsbasar in der Heimschule ins benachbarte Pfarrheim, oder in umgekehrter Reihenfolge. Eine Schar sangesfreudiger Männer mit Zylinder und Fliege, die Walder Christbaumlober“, ließen bei ihrer Stippvisite die „Sterne der Heiligen Nacht“ aufgehen.

Die Walder „Christbaumlober“ statteten dem Adventsbasar im Pfarrheim eine Stippvisite ab und unterhielten mit adventlichen und weihnachtlichen Liedern. Bilder: Sandra Häusler

Margret Hübschle (links) wurde am Stand von Irene Müller (rechts) fündig, und beide hatten sichtlich Spaß bei der Begegnung.

Mit Teigwaren aus den eigenen Eiern Eiern und Zwiebeln präsentierten sich die Landwirte Wolfgang und Christina Hahn aus Wald-Hippetsweiler. Irene Müller selbst war mit Kosmetik und kleinen Geschenkideen vertreten. Fleißig gestrickt, gebastelt und gehäkelt hat Marlene Kaldune aus Wald für ihren Stand mit Taschen, Mützen, Karten, Engeln und Lichtobjekten. „Von allem ebbes“, gab die geborene Niedersächsin lachend an.

Selbst gestaltete Karten

Mit Ruhe und Fingerfertigkeit verflocht Hilde Wenzel beschichtete Papierstreifen und Faserseide zu dreidimensionalen Fröbelsternen. „Ich brauche etwa zehn Minuten pro Stern“, erklärt die fingerfertige Hobbybastlerin. Schmuckdesignerin Dagmar Hilsenbeck aus Neuhausen ob Eck war erstmals dabei. Sie stellt alle Schmuckstücke selbst her. Selbst gestaltete Glückwunschkarten, mit Aquarellzeichnungen oder mit getrockneten Teebeuteln und Stempeln gestaltet, hatte Sonja Gimpel aus Mühlingen mitgebracht. Einen Zauber versprühten auch die kleinen Hauswurze, die in geöffnete Christbaumkugeln eingepflanzt waren. „Rund um die Biene“, Honig und Honigprodukte, drehte sich alles beim Stand von Yvonne und Martin Schulte. Sie sind „Hobbyimker, aber im großen Stil“, wie Yvonne Schulte augenzwinkernd erläuterte. Liköre und Schmuck präsentierte Daniela Kunzelmann aus Walbertsweiler. Susanna Wassmer aus Engelswies hatte Holzwaren, Selbstgenähtes und fein Besticktes mitgebracht. Sie unterstrich: „Alles selbstgefertigt!“. Die Holzwaren stammen von Armin Wassmer, die Näh-und Stickwaren von ihr. Die Klöpplerin Doris Teyke arbeitete vor Ort an einer Glocke, ihre Tochter Carina widmete sich einer Lampionblume.

Stubenmusik sorgt für Unterhaltung

Die Stubenmusikanten Heinz und Elfriede Kempter aus Wald unterhielten beim Adventsbasar im Walder Pfarrheim mit beschwingten und ruhigen Stücken.

In ein musikalisches „Winter Wonderland“ entführte die Stubenmusik von Elfriede und Heinz Kempter. Mit Hackbrett und Gitarre unterhielten sie mit beschwingten und ruhigen Stücken wie „Tango argentina„ und „Staade Weisen“. Die Ministranten von St. Bernhard bewirteten die Gäste mit Getränken, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Im Ministrantenraum erfreute sich ihre Tombola reger Nachfrage. Susanne Kuhn bot dort ihre Adventskränze und Adventsdekorationen an. Im Eingangsbereich positionierte sich Judith Sarachella aus Riedetsweiler mit wärmenden Schaffellen und Schafwurst. Vor dem Pfarrheim duftete es nach Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst, die von dem Narrenverein Walbertsweiler Brückeler angeboten wurden.