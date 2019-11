von Sandra Häusler

Wald – Sie ist gerade mal so groß wie eine Kinderhand, hauchzart und würde man die kleine Elfe Pinny Palumi nach ihrem Geburtsort fragen, würde sie mit „Wald„ antworten. Denn ihre geistigen „Mütter“ sind Jagoda und Guinevere Paul. Die beiden Schwestern leben seit sechs Jahren mit ihrer Mutter und Jagodas drei Töchtern im ehemaligen „Gasthaus Lamm“.

Das Buch „Pinny Palumi und der abgebrochene Flügel“ ist ein Vorlesebuch für Kindergartenkinder und Grundschüler. | Bild: Sandra Häusler

Gemeinsam haben Jagoda und Guinevere Paul ein Kinderbuch zum Vorlesen für Kindergartenkinder und Leser im Grundschulalter herausgebracht. Die Geschichte stammt aus der Feder von Jagoda Paul, die elfenzarten Illustrationen von Guinevere Paul.

Geschwister stammen aus Künstlerfamilie

„Als Kind saß sie schon immer da und hast gezeichnet“, sagt Jagoda Paul über ihre jüngere Schwester. Ursprünglich sind die naturverbundenen Frauen „Großstadtkinder“, wuchsen in München auf. Sie stammen aus einer Künstlerfamilie. Der Vater war Bildhauer und die Mutter hatte Modedesign studiert. So wurde den Frauen die schöpferische Ader bereits in die Wiege gelegt. „Irgendwie war immer etwas zum Basteln und Werkeln da“, erinnert sich Guinevere Paul. Weil sie Möbel restaurieren wollte, lernte Guinevere Paul Schreinerin. Vor ein paar Jahren begann sie „die Waldlinge„ mit Bucheckern- und Eichelhütchen, die im Wald leben, zu zeichnen. „Als Kinder waren wir viel spazieren mit der Großmutter. Wir haben uns über die Waldlinge, die freundlichen Wesen, die in den Baumwurzeln leben, Geschichten ausgedacht. Wir waren überzeugt, dass es dort eine andere Lebensform gibt“, entsinnt sich die heute 40-jährige Illustratorin. So erklammen die Waldlinge Jahrzehnte später das Zeichenpapier.

Die elfenzarten Illustrationen mit vielen Details von Guinevere Paul verstärken die Geschichte. | Bild: Sandra Häusler

Mit den Zwergenkarten begann Guinevere Paul ihre Arbeit als Illustratorin und nach und nach kamen immer neue Motive dazu. Ihre elfenzarten Illustrationen zeichnet Guinevere mit Holzbuntstiften. Diese haben den Vorteil, dass sie in vielen Farbtönen verfügbar sind, die Illustratorin damit präzise und mit Abstufungen zeichnen kann. Auf die Waldlingkarten folgte ein selbstgezeichnetes Leiterspiel, angelehnt an das Leiterspiel der Urgroßmutter. „Wir haben das mit unserer Großmutter stundenlang gespielt“, schwärmen die Schwestern noch heute. Auf Nachfrage von Jagodas Töchtern entstanden ein Malbuch, später ein Freundebuch und schließlich zwei Waldlingebücher.

Fantasie der Kinder anregen

Guinevere und Jagoda Paul, die sich auch selbst „die Paulinen“, nennen, betonen: „Uns ist wichtig, dass die Geschichten die Fantasie anregen und die Kinder dadurch Kleinigkeiten und Naturschätze entdecken.“ Nun entstand die erste Elfengeschichte. „Die kam angeflattert und wollte aufs Papier gebracht werden“, erzählt Jagoda Paul. Die dreifache Mutter genießt die „herrliche und ruhige“ Zeit, in der sie abends die Töchter ins Bett bringt und ihnen Gutenachtgeschichten erzählt. Oder die Geschichten fliegen ihr beim Spaziergang im Wald mit Hündin Ella zu.

Frosch will Elfe verspeisen

Die Elfe Pinny Palumi trifft in der Geschichte „Pinny Palumi und der abgebrochene Flügel“ auf das Menschenmädchen Mira. Ein Frosch hatte die Elfe verspeisen wollen und ihren halben Flügel aufgegessen. Nur ein Zauberer kann der Elfe mit Sternenstaub wieder einen neuen Flügel zaubern. Mira macht sich mit dem Elfenmädchen auf die Reise zu ihm.

Weitere Geschichten begonnen

Jagoda Paul (42 Jahre) hatte nach ihrer Gärtnerlehre Landschaftsarchitektur studiert, „um die Stadt schöner zu machen“. Doch die Landschaftsarchitektur nahm zu viel Schreibtischzeit ein, das war nichts für den Bewegungsdrang von Jagoda Paul. „Beim Schreiben kann ich stundenlang am Tisch sitzen“, wundert sich die Autorin, „da ist man in einer anderen Welt“ Manchmal fließe etwas in die Handlung ein, an das sie vorher nicht gedacht habe. Von Pinny Palumi entsteht bereits gerade eine neue Geschichte. Seit einiger Zeit schreibt Jagoda Paul zudem an einer großen Abenteuergeschichte über spezielle Wesen für jugendliche Leser.