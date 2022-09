von Julia Lutz

Regional, vielfältig und nachhaltig: So präsentiert sich der 25. Walder Herbstmarkt, der am kommenden Samstag, 17. September, von 9 bis 17 Uhr stattfinden wird. Über 60 Marktbeschicker haben sich zur Neuauflage des beliebten Herbstmarktes angemeldet und bauen ihre Stände auf der Restwiese in Wald auf. Die Marktbeschicker reisen aus allen vier Himmelsrichtungen an. Viele von ihnen sind schon seit Jahren mit dabei, andere erst seit kurzem.

Großes Warenangebot auf dem Herbstmarkt

Die Besucher dürfen sich also auf ein abwechslungsreiches Angebot auf der Festwiese freuen. Kunsthandwerker und Händler bieten wieder Kleidung, Haushaltswaren, Gewürze, Lederartikel, selbstgebrautes Bier, Wein, Accessoires, Kosmetik und Schmuck zum Kauf an. Passend zum Jahreszeitwechsel gibt es schöne Herbstdekoration aus unterschiedlichen Materialien. Wer noch Geschenkideen oder Mitbringsel für das nächste Fest sucht, wird bei den Beschickern ebenso fündig. Für den kleinen Hunger und den aufkommenden Durst ist auf dem Herbstmarkt gesorgt. Gebrannte Mandeln und andere Leckereien runden das Angebot für Schleckermäuler ab. Der Messerschleifer ist ebenfalls wieder vor Ort und sorgt dafür, dass stumpfe Scheren und Messer wieder scharf werden.

Kinderflohmarkt für Spielsachen

Der Walder Herbstmarkt ist nicht zuletzt deshalb überregional beliebt, weil so viele Besucher kommen. Schlendern, Staunen und ein Schwätzchen halten gehören zum Tagesprogramm dazu. Zusätzlich findet auf dem Vorplatz der Zehn-Dörfer-Halle und der Grundschule in Wald ab 9 Uhr ein Kinderflohmarkt statt. Ohne Anmeldung können die Kinder hier einen kostenfreien Stand aufbauen und ihre ausrangierten Spielsachen, Plüschtiere, Musik-CDs und Brettspiele zum Verkauf anbieten. Vielleicht freuen sich andere Kinder noch über die gebrauchten Puppen und Lego-Bausteine. Der Zuspruch in der Vergangenheit für den Walder Herbstmarkt war immer groß. Sowohl aufseiten der Marktbeschicker als auch aufseiten derer, die sich vom ganz besonderen Flair eines urigen und schönen Marktes regelrecht fesseln ließen.