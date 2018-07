von Sandra Häusler

Mit "wissendem Kopf, vollem Herzen und geschickter Hand" beschreiten 48 Abiturientinnen der Heimschule Kloster Wald den Weg in die Zukunft. Wie ihre Zukunft aussieht, werden sie sehen. Doch egal, wie weit sie voneinander entfernt sein werden, immer stecke ein Stück Wald in ihnen. Dies erklärten die Schülerinnen Marie Beck und Laetitia Toursarkissian in ihrer Ansprache bei der Abiturfeier in der Turnhalle. Sie dankten den Eltern, Lehrern und der Hausgemeinschaft für ihr Engagement und die Begleitung von der fünften Klasse bis heute. Diese acht Jahre seien 2845 Tage beziehungsweise 68 280 Stunden, eine Zeit, in der man mit einem A 380 81 Mal zum Mond und 80 Mal wieder zurückfliegen hätte können, hatte Marie Beck errechnet.

Die Abiturientinnen gestalteten ihre Abiturfeier musikalisch selbst mit Theresa Fleig, Marie Beck, Linda Laupheimer und Natalie Weikmann (von links) bei der "Gymnopédie" von Erik Satie. | Bild: Sandra Häusler

Marie Beck (links) und Alexa Harzbäcker bei einem Klarinetten-Duett von Carl Stamitz. | Bild: Sandra Häusler

Auch für die langjährige Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Anita Haas, wird nach den Sommerferien mit dem Eintritt in den Ruhestand ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Sie freute sich letztmalig, die jungen Frauen bei dem wichtigen Schritt in ihrem Leben zu begleiten. Von ganzem Herzen freue sie sich mit den Abiturientinnen über die bestandene Prüfung. Für viele gehe der Weg an der Heimschule noch bis zum Abschluss der Gesellenprüfung weiter. Mit der Gründung der Heimschule hatten die weitsichtigen Benediktinerinnen der Hl. Lioba im Jahr 1946 den Grundstein für ein zukunftweisendes Unternehmen und ein erfolgreiches Bildungs-und Erziehungsmodell mit der Doppelqualifikation "Abitur plus Gesellenbrief", gelegt. Heute wird die Schule von vielen jungen Menschen belebt, die in dem klösterlichen Ambiente ihre Schulzeit verbringen. "Die Schule hat euch Raum gegeben für die Entfaltung in viele Richtungen", unterstrich Anita Haas und überreichte anschließend die Zeugnisse. Die schulische Ausbildung eröffne ihnen alle Möglichkeiten für den weiteren Lebens-und Berufsweg und sie werden damit bald ein Teil der führenden Gesellschaft sein. Der Abiturdurchschnitt der Heimschule liegt bei 2,45. Das beste Abitur legte Ann-Cathrin Böttinger aus Orsingen-Nenzingen mit einer 1,2 ab. Zwölf Abiturientinnen überreichte die Oberstudiendirektorin für ihre herausragenden Leistungen sogar Preise.

Applaus für die erfolgreichen Abiturientinnen der Heimschule. | Bild: Sandra Häusler

Als "engagierte Schule, die Seinesgleichen sucht", lobte Petra Vontz bei ihrer Ansprache im Namen der Eltern die Heimschule Kloster Wald. Mit einem Paket an Wissen und Selbstbewusstsein entlasse die Schule die jungen Frauen in eine Welt, in der sie alle Chancen zur Verwirklichung haben, dankte Vontz. "Nutzt diese Chance, geht studieren, macht euch selbstständig, tragt eure Ideen und Euer Engagement in die Welt und teilt euer Wissen mit anderen. Geht Umwege, manchmal ein Stück zurück und probiert Euch aus. In einer Welt, in der ein Immobilienmakler Präsident werden kann, ein Studienabbrecher die sozialen Medien erfindet und ein südafrikanischer Visionär die Mobilität revolutioniert und den Mars besiedeln will, ist alles möglich", wandte sich Petra Vontz an die jungen Frauen. Die Feierstunde gestalteten die Abiturientinnen selbst. Die Klarinettistinnen Marie Beck und Alexa Harzbäcker trugen "Duetto" von Carl Stamitz vor. Bei Erik Satie's "Gymnopédie" wurden Marie Beck (Klarinette), Theresa Fleig (Cello), die Querflötistinnen Linda Laupheimer und Natalie Weikmann von Martin Herr am Klavier begleitet. Ein "Lied ohne Worte" von Felix Mendelssohn Bartholdy präsentierten Theresa Fleig (Cello) und Juliane Vöhringer (Klavier).

Preisträgerinnen Ann-Cathrin Böttinger aus Orsingen-Nenzingen schloss ihr Abitur an der Heimschule Kloster Wald als Abiturbeste mit einem Abiturdurchschnitt von 1,2 ab. | Bild: Sandra Häusler Ann-Cathrin Böttinger, Orsingen-Nenzingen, Abiturbeste mit einem Durchschnitt von 1,2. Sie erhielt den Buchpreis und eine einjährige Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

Hannah Fanslau aus Sigmaringen (1,4), Scheffelpreis

Carolin Tönges aus Meßkirch (1,5), Preis der Fachschaft Englisch.

Marie Beck aus Sauldorf-Rast (1,5), Buchpreis und Mitgliedschaft der Mathematiker-Vereinigung für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik

Marie Baiker aus Hohenfels (1,5), Buchpreis und einjährige Mitgliedschaft in der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Tanja Junker aus Pfullendorf (1,6), Preis „In Memoriam Sr. Maria Lioba“ für die Leistungen im Fach Geschichte.

Alexa Harzbäcker aus Salem (1,6), Preis der „Stiftung Humanismus Heute“ für besondere Leistungen im Fach Latein.

Jasmine Amram aus Zürich, Preis Fachschaft Französisch der Heimschule für ausgezeichnete Leistungen im Fach Französisch.

Urkunde der physikalischen Gesellschaft: Marleen Anders, Marie Baiker, Marie Beck und Alexa Harzbäcker.

Antonia Gürth, Salem (1,7), Marleen Anders (1,9), Janina Fanslau (1,9), Juliane Vöhringer, Owingen (1,9), Lorena Haas (2,0).

"Mein Motto heute F'ABI 18" Die 18-jährige Abitiurientin Fabienne Straub kommt aus Hippetsweiler. Nachgefragt: Fabienne Straub, 18 Jahre, Wald-Hippetsweiler. | Bild: Sandra Häusler Sie haben nun das Abiturzeugnis in der Tasche. Was kommt danach? So ganz habe ich mich noch nicht auf einen Beruf oder Studium festgelegt. Deshalb werde ich die nächsten Monate verschiedene Ferienjobs und Betriebspraktika ausüben. Zudem ziehe ich einen kurzen Auslandsaufenthalt in Erwägung. Waren die Abiturprüfungen schwierig? Ja, die Prüfungen waren schwierig, aber machbar. Nur Mathe fiel durch die Nachschreibearbeit schwerer aus. Das berichteten auch die Fachlehrer. Was bedeutet für Sie die Möglichkeit an der Heimschule eine Ausbildung parallel zum Abitur zu absolvieren? Eine zusätzliche Ausbildung ist sicherlich eine gute Sache, jedoch darf man den zusätzlichen Druck dadurch nicht unterschätzen. Wie hat Sie die Schulzeit an der Heimschule Kloster Wald geprägt? Da ich seit der vierten Klasse im Kloster Wald war, hat mich das natürlich stark geprägt. In meinem Alltag beispielsweise vertritt das Kloster meine Hauptpunkte „Stärke durch Gemeinschaft“. Noch kann ich es gar nicht richtig realisieren, dass dieser Lebensabschnitt schon vorbei sein soll. Die Freundinnen, die Klasse und die Schule werden immer in guten Erinnerungen behalten. Mein Motto heute: F'ABI 18." Fragen: Sandra Häusler

