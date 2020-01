Sentenhart – Die bunten Fasnetsbändel flattern auch in Sentenhart im Wind, und das hat seinen guten Grund. Die Auenbachteufel feiern ihren

25. Geburtstag und am morgigen Samstag, 18. Januar, findet um 17 Uhr ein großes Narrentreffen mit Dämmerumzug statt. Der Narrenbaum wird bereits um 13 Uhr durch die Zimmerer aus Winterspüren gestellt.

Zum Jubiläum erwarten die Gastgeber 55 Gruppen und rund 2000 Hästräger. Im Anschluss an den Umzug ist Abfeiern in Partyzelten, in Besenwirtschaften und im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) angesagt. Im DGH ist auch eine Kaffeestube eingrichtet. Die Narren kommen aus nächster Nachbarschaft – so etwa die Waldhexen und Waldgeister aus Wald – aber auch vom Bodensee oder aus dem Landkreis Ravensburg wie die Konstanzer Waldfratzen und die Elmenauer Schilfgeister. Das erste Narrentreffen der Auenbach-teufel fand übrigens 2005 zum 10-jährigen Bestehen statt und das zweite 2015 anlässlich des 20-jährigen Bestehens.

Zur Gründungsgeschichte

Am 26. März 1994 wurde im Ort eine Umfrage gestartet, ob Interesse besteht, eine Narrengruppe mit Ha?s und Holzmaske zu gru?nden. Um keine weitere Hexenzunft ins närrische Treiben zu schicken und der Walder Teilort für „den heiligen Geist von Sentenhart“ bekannt ist, schwebte der Vorschlag im Raum, einen solchen Geist zum Leben zu erwecken. Doch die Mehrheit wollte sich mit der Geister-Idee nicht so richtig anfreudnen und so entschied man sich für das Gegenteil: den Teufel. Weil der Auenbach durch den Ort fließt, lag der Name „Auenbachteufel“ nah.

Ein Blick in die Chronik verrät weiter: Am 11. November 1995 fand die erste Generalversammlung mit Vereinsgru?ndung im Gasthaus „Leuchtturm“statt. Der Verein zählte auf Anhieb 65 aktive Mitglieder. 1995 wurden zwei weibliche und zwei männliche Vorsitzende gewählt: Tanja La?ngle, Anita Moitzi, Ju?rgen Locher und Ernst Fecht. Seit 2011 ist Ulrike Will erste Vorsitzende. Bei den Auenbachteufeln sind nahezu alle Altersgruppen vom Baby bis zum 70-Jährigen vertreten. Der Verein hat knapp 90 Mitglieder über 16 Jahre. Es kommen noch rund 40 Kinder und Jugendliche dazu.

Der Auenbachteufel trägt eine dreiviertellange Hose mit Glo?ckchen, ein rotes Hemd und ein schwarzen Umhang mit aufgenähten Flammen, eine Teufelsmaske und schwarz-rote Stulpen. Die Teufelsgabel macht das Häs komplett.