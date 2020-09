von Sandra Häusler

Am Sonntag, 27. September findet ab 13.30 Uhr in Wald der 11. Walder Volkslauf statt. Bedingt durch das weitreichende Hygiene-und Abstandskonzept des Turn-und Sportvereins 1924 Wald e.V. als Veranstalter ergeben sich einige Änderungen und Neuerungen für Teilnehmer und Zuschauer. „Dieses Jahr wird ‚Mit Abstand‘ der beste Volkslauf„, unterstreicht Edgar Utz, Vorsitzender Event des TSV Wald. Der Walder Volkslauf selbst hat sich seit über einem Jahrzehnt als attraktive Laufveranstaltung in der Region etabliert. Viele Läufer warten bereits darauf wieder einmal, unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln gemeinsam zu laufen oder gegeneinander antreten zu können.

Weitreichendes Hygiene-und Abstandskonzept für Volkslauf

Das Organisationsteam des Walder Volkslaufes hat sich in der Planungsphase viele Gedanken gemacht. „Wir sind uns einig, dass der Volkslauf mit einem entsprechenden Hygienekonzept umgesetzt werden kann“, unterstreicht Edgar Utz. Der Verein konnte bereits bei den Outdoor-Sportangeboten und der Jahreshauptversammlung des Vereins Erfahrungen mit den Hygieneverordnungen sammeln. Das Hygienekonzept für den Volkslauf basiert auf den Leitlinien des Dachverbandes für Laufevents, dem Badischen Leichtathletikverband, und der Corona-Verordnung. Der Verein hat diese Vorgaben zum Teil sogar noch enger gefasst. „Die Veränderungen können auch eine Chance für zukünftige Veranstaltungen sein“, so sieht es Vorsitzender Edgar Utz.

Bei der Startaufstellung des 11. Walder Volkslaufes wird auf den 1,5-Meter-Abstand zwischen den Läufern geachtet und im Startbereich von Edgar Utz aufgezeichnet. | Bild: Sandra Häusler

Damit die 1,5 Meter Abstand auch bei der Startaufstellung eingehalten werden können, begrenzt der TSV Wald die Gesamtteilnehmerzahl auf maximal 250 Läufer. Um ein Auflaufen der Volkslaufteilnehmer zu vermeiden, starten auf der fünf Meter breiten Straße die ambitionierten schnellen Läufer im vorderen Bereich, die Hobbyläufer weiter hinten. Lediglich Bambini dürfen von ihren Eltern im Startbereich begleitet werden. Für die Eltern gilt dort jedoch Maskenpflicht. Die Strecke für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf war in den Vorjahren als Gegenlaufstrecke angelegt gewesen. Nun wurde dafür ein Rundkurs ausgearbeitet. Die Startzeiten der einzelnen Disziplinen wurden ebenfalls auseinander gezogen, damit sich Läufer nicht begegnen können.

Startbereich ist für die Zuschauer absolut tabu

Die Zuschauer werden über den „Roten Platz“ hinter der Halle zur Laufstrecke geleitet. Für sie ist der Startbereich dieses Jahr tabu. Auch an der Strecke muss der Abstand zu Läufern und anderen Zuschauern eingehalten werden. Alle Läufer müssen sich im Vorfeld anmelden, Nachmeldungen sind dieses Jahr nicht möglich. Der Verein behält sich vor, die bis einen Tag vor der Veranstaltung abzusagen, falls es aktuelle Entwicklungen bedingen. Die angemeldeten Läufer erhalten dann ihr Startgeld zurück. Die Startnummernausgabe und Siegerehrung wird im Freien stattfinden.

Ergebnisse und Urkunden sind nur online abrufbar

Damit sich vor den Ergebnisbildschirmen keine Personen ansammeln können sind die Ergebnisse und Urkunden nur online abrufbar. Die Gewinner der beliebten Tombola werden im Nachgang gezogen und schriftlich benachrichtigt.

Ein großes Banner am Feuerwehrhaus Wald weist auf den 11. Walder Volkslauf am 27. September hin. Edgar Utz vom Organisationsteam des TSV 1924 Wald bringt das Datum an. | Bild: Sandra Häusler

In der Zehn-Dörfer-Halle besteht Maskenpflicht, bis die Gäste und Läufer Platz genommen haben. Die Duschen und Umkleiden der Halle können nicht genutzt werden, weil sich dort die Abstands-und Hygieneregeln nicht einhalten lassen, begründet Utz. Getränke im Zielbereich und auf der Strecke gibt es für die Läufer nur aus Kunststoff-Flaschen (PET). „Wir sind der Meinung, dass das Corona-Virus am 1. Januar 2021 noch nicht verschwunden ist und wir uns mit diesem längerfristig arrangieren müssen“, begründet Edgar Utz vom Laufteam. Die Bewirtung findet im Innen-und Außenbereich statt. Vor dem Betreten des Innenbereiches müssen sich Gäste registrieren.

Die Bambini eröffneten als jüngste Läufer den 10. Walder Volkslauf im vergangenen Jahr und legten ohne Zeitwertung 400 Meter zurück. So dicht werden die Menschen in diesem Jahr nicht stehen. | Bild: Sandra Häusler