Mutmaßlich, weil er den BMW einer entgegenkommenden 18-Jährigen übersah, verunfallte ein Kraftradlenker mit seiner Sozia am Sonntagmittag auf der L 277, teilt die Polizei mit. Der 58-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr von Gutenstein kommend in Richtung Thiergarten unterwegs, als er an einer langgezogenen Linkskurve ein Auto überholte. Die 18-jährige BMW-Fahrerin erkannte die Situation, bremste ihr Fahrzeug stark ab und wich nach rechts aus, um eine Frontalkollision mit dem Motorrad zu vermeiden. Der 58-jährige Kraftradfahrer verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Felswand. Der 58-Jährige sowie seine 33-jährige Sozia wurden nach dem Aufprall vom Kraftrad geschleudert und schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber brachten die beiden Verletzten zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Der Schaden am Motorrad wird auf rund 6000 Euro beziffert, zu einer Berührung mit dem BMW war es nicht gekommen.