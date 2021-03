von Gerd Feuerstein

Die Mitarbeiter fahren bereits Elektro- und Hybridfahrzeuge und jetzt stehen auch noch Ladesäulen direkt vor dem Eingang. Das Backhaus Mahl investiert an seinem Stammsitz in Stetten am kalten Markt in zwei E-Ladesäulen. Die eine steht direkt vor dem Knusperhäusle, dem Stammgeschäft, die zweite befindet sich in der Guldenbergstraße gegenüber dem Schäferbrunnen – direkt an der Backstube des Familienunternehmens.

Ladesäulen von der Netze BW aufgestellt

Am vergangenen Freitag wurden die beiden Ladesäulen offiziell übergeben. Sie wurden von der EnBW-Tochter Netze BW GmbH aufgestellt. Wie deren zuständiger Kommunalberater des Regionalzentrums Heuberg-Bodensee, Rico Goede, erläuterte, besitzen die E-Ladesäulen je zwei Wechselstrom-Anschlüsse vom Typ 2 mit bis zu 22 Kilowatt (kW) Leistung.

Rico Goede, Kommunalberater des Regionalzentrums Heuberg-Bodensee der Netze BW, zeigt wie einfach der Ladevorgang per Karte oder auch mit einer App auf dem Smartphone geht. | Bild: Feuerstein, Gerd

Der Zugang zu den „Stromzapfsäulen“ funktioniere ganz einfach. Entweder benutze man mit dem Smartphone eine Lade-App – beispielsweise die der EnBW – oder aber man verwende eine „ganz normale Ladekarte“, die entsprechend kodiert werden könne. „Meist wird inzwischen eine App genutzt“, informierte Goede, dass sich diese Abrechnungssystem bewährt habe, und inzwischen nahezu überall in Europa eingesetzt werde. Man sei froh, dass das Backhaus Mahl als Investor auftrete und „den innovativen Weg in die Zukunft mitgehe“, meinte Goede.

Keine Diskussion für den Gemeinderat

Über den Zuwachs an Lademöglichkeiten freute sich auch Stettens Bürgermeister Maik Lehn: „Das bedeutet für uns natürlich eine deutliche Verbesserung der lokalen Infrastruktur“, so das Gemeindeoberhaupt. Er erinnerte, dass es im Ort bislang nur eine Ladesäule mit vier Ladepunkten am Rathaus gebe, die mit Unterstützung des Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) installiert wurde: „Wenn man sieht, wie oft die Säule am Rathaus inzwischen genutzt wird, sind zwei weitere Säulen in Stetten natürlich super“, freute sich der Rathauschef. Insofern sei es für die Verwaltung und den Gemeinderat „natürlich gar keine Diskussion“ gewesen, die beiden Parkplätze vor dem Knusperhäusle für die neue Säule zur Verfügung zu stellen. „Besucher unseres Spielplatzes und Gäste des Knusperhäusles haben jetzt die Möglichkeit parallel aufzuladen“, meinte Stettens Bürgermeister.

Übrigens: „Getankt wird an allen Ladesäulen zu 100 Prozent Ökostrom“, warf Martin Mahl ein. Für das Backhaus sei es als umweltbewusstes Unternehmen nur „eine Frage der Zeit“ gewesen, wann und wo in E-Säulen investiert werde, sagte der Geschäftsführer, der demnächst selbst mit einem E-Mobil daher kommen wird: „Genauso wie wir darauf achten, was wir in unseren Produkten verarbeiten, achten wir auch darauf, wie wir CO2-Emissionen vermeiden – oder zumindest senken können.“ Davon profitieren nun auch die Stettener, die – so sie elektromobilisiert sind – das Brötchenholen künftig mit dem Energie tanken, und damit das Leckere mit dem Umweltfreundlichen, verbinden können.

Familienunternehmen in der vierten Generation

Das Stettener Backhaus Mahl ist ein gewachsenes Familienunternehmen, das mittlerweile in der vierten Generation geführt wird. Die in Bäckermeistertradition und Handarbeit hergestellten Produkte werden in zahlreichen Fachgeschäften mit Cafés in den Regionen Schwäbische Alb, Oberschwaben und Bodensee angeboten.