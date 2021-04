Stetten am kalten Markt vor 1 Stunde

Zeitungsausträgerin in Stetten am kalten Markt vermutlich mit Schusswaffe bedroht: Kripo sucht Zeugen

Eine Zeitungsausträgerin, die mit ihrem Fahrrad in Stetten am kalten Markt unterwegs war, wurde von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Nun sucht die Kripo in Sigmaringen dringend Zeugen.