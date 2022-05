Stetten am kalten Markt vor 6 Stunden

Winfried Kretschmann zeigt seine Wertschätzung für die Soldaten

Ministerpräsident Winfried Kretschmann war zu Besuch in der Albkaserne in Stetten am kalten Markt. Er gab ein klares Bekenntnis zur Verteidigungsbereitschaft in der gegenwärtigen Lage ab.