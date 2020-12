von Karl-Peter Neusch

„Bildung schafft Zukunft“, unter diesem Motto steht die diesjährige Weihnachtsaktion des Fördervereins „Zukunft für Kinder in Afrika“, mit der diesmal zwei Einzelprojekte im „Campus Vivant‘e“ in Marokko mit Spendengeldern realisiert werden sollen. Beim „Campus Vivant‘e“, handelt es sich um eine seit einem Jahr geförderte weltoffene Bildungseinrichtung mit interkulturellem und ganzheitlichem Pädagogikkonzept im abgelegenen Bouguemeztal im Hohen Atlas.

Weitere Hilfe für die Modellschule

Nachdem der Verein bereits Anfang des Jahres einen Betrag in Höhe von 9000 Euro für die integrative Gehörlosenpädagogik an der Schule gespendet hatte, stand nach dem Ausbau der persönlichen Kontakte mit der aus Tuttlingen stammenden Gründerin Stefanie Itto Tapal-Mouzoun für das Leitungsteam des Fördervereins fest, dass man die Entwicklung dieser Modellschule nach Kräften weiter unterstützen möchte. „Junge Menschen sollen in ihrer Heimat und der Berberkultur verwurzelt sein, aber diese selbstbewusst mit der modernen Welt verbinden und sich in ihrer Heimat Chancen aufbauen“, so der Wunsch der engagierten Schulgründerin, die mit ihrem Mann Haddou und mit Unterstützung der Schweizer Partnerschule innerhalb von zehn Jahren aus kleinsten Anfängen einen Schulcampus für über 80 Kinder und Jugendliche aufgebaut hat.

Stetten am kalten Markt Förderverein widmet sich jetzt ganz Afrika Das könnte Sie auch interessieren

Probleme durch strenge Auflagen gegen Corona

Trotz der abgelegenen Lage musste die Schule im Frühjahr coronabedingt fünf Monate schließen. Doch nach wie vor sind die Auflagen des Ministeriums sehr streng. Deshalb möchte der Förderverein zwei Wunschprojekte der Schule mit Spenden unterstützen: Für 25 Euro kann für die Schüler ein „Corona-Schulausstattungspaket“ zur Verfügung gestellt werden. Das Paket beinhaltet alles, was ein Kind ein Jahr für den Schulalltag benötigt: Seife, Desinfektionsmittel, Mund-Nasenschutz, aber auch Stifte, Hefte, und Bastelmaterial. Viele Kinder stammen aus sehr armen Familien.

Mit dem „Schulausstattungspaket“ können Spender alles bereitstellen was ein Kind im Campus Vivant‘e ein ganzes Jahr lang für seinen Schulalltag braucht | Bild: Verein

Weiterhin kann der geplante Bau eines Spiel- und Sportplatzes am Campus unterstützt werden. Es ist der Aufbau eines Abenteuer-Klettergerüstes mit Schaukel und Rutsche geplant. Aktuell schmieden die Kinder dafür Pläne. Die Umsetzung soll im Frühjahr mit einem Schreiner und einem Volontär aus Europa erfolgen.

Die Spendenkonten lauten: Sparkasse Pfullendorf/Messkirch, IBAN DE46 6905 1620 0000 570259 oder Volksbank Albstadt, IBAN DE61 6539 0120 0067 007007.

Weitere Informationen:

www.zukunft-kinder-in-afrika.de